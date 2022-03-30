所羅門群島捍與華合作權 指反彈「侮辱性」

所羅門已與中國簽署一份警政協議，並考慮與中國簽訂包含軍事的更廣泛安全協議，協議內容上周曝光後，美國和澳紐等區內大國對此表示關切。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）日前表示，有關協議提醒了「我們地區內出現對我們國家安全的持續壓力和威脅」；新西蘭總理阿德恩（Jacinta Ardern）昨日表示，這是「潛在的區域軍事化」。

索格瓦雷（Manasseh Sogavare）昨日在國會發表講話，稱現時流傳與中國的安全條約文件是草案文本，他暫時不會透露細節，但承認協議已準備好，可以隨時簽署。他否認澳洲傳媒報道指中國施壓要在當地建立軍事基地，說：「那些謬論從何而來？安全條約……是在所羅門群島政府要求下推展。我們沒有受壓。」他透露，先前曾經要求澳洲在所羅門建立海軍基地，但澳洲以與巴布亞新幾內亞有簽訂防禦計劃在先為由而拒絕。

總理力撐主權事務 稱不歸邊

索格瓦雷稱，為了達到國家的安全需要，明顯有必要和其他國家加強關係，「這沒有錯」，說：「被視為無力管理我們的主權事務，我們覺得這樣是很侮辱性。」索格瓦雷又說，所羅門群島「無意投入任何地緣政治的權力門爭」，不會「選邊站」，與澳洲的安全協議將繼續執行，而將來危急時澳紐仍會是所羅門群島選擇尋求協助的伙伴。

另一方面，新西蘭同日與所羅門群島鄰國斐濟簽署合作協議，加強安保、外交政策協調、維護主權和保護共同利益等的合作。

（法新社/路透社/中央社）