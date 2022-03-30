拜登大增軍費應對中俄 逾6萬億國防預算出爐 創新高

在國防預算案發布前，美國一名高級國防官員向記者說：「若你全面審視他們的能力和經濟規模，中國仍是我們最具挑戰的威脅。」雖然該預算案是在俄羅斯上月入侵烏克蘭前擬定，但國防部預算文件指出，拜登政府的國防預算意識到俄羅斯構成的「嚴重威脅」，國防部說：「俄羅斯正尋求以政治、經濟和軍事策略，試圖分化北約。」國防預算中包括69億美元（約538億港元）用於「歐洲震懾倡議」，以對抗俄羅斯的侵略和支持烏克蘭。

在新的國防預算中，國防部將重點建立「綜合威懾力」，要求在所有作戰領域實現軍隊現代化，包括海、陸、空、網絡和太空。預算中要求566億美元（約4415億港元）用於購買61架F-35戰機和F-15EX戰機，同時開發B-21轟炸機和無人機。海上軍力方面，預算案要求408億美元（約3182億港元）用於建造8艘作戰艦艇，包括核潛艇。

建「綜合威懾力」實現軍隊現代化

國防部官員指出，建議增加的國防預算並非為了加大美國軍隊的規模，而是協助使部隊現代化，好讓與中俄競爭。

另外，為加強軍隊現代化， 預算案中撥作採購和研發的資金達2760億美元（約2.15萬億港元），為歷來最大投資。

拜登政府建議的8130億美元的預算中，7730億美元（約6.03萬億港元）直接撥給五角大樓，而在共和黨人質疑軍費仍不足下，國會可能最終還會調高額度。共和黨在國防預算公布後隨即表示，面對俄羅斯攻擊烏克蘭及中國的軍事投資，這些預算不夠美軍用於應對。民主黨籍參議院預算委員會主席桑德斯（Bernie Sanders）則認為太多，他說：「美國的軍費已比排在我們後面11國的總和還多，真的不需要再如此大規模增加國防預算了。」

（CNN/紐約時報）