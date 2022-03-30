艾巴莫域中毒疑雲 克宮斥「資訊戰」

報道指曾現脫皮症狀短暫失明

俄軍侵烏後，艾巴莫域（Roman Abramovich）穿梭莫斯科、白俄羅斯和烏克蘭等地斡旋。《華爾街日報》和《金融時報》周一引述知情人士說，艾巴莫域、烏克蘭國會議員烏梅羅夫（Rustem Umerov）與另一名談判代表本月3日在烏克蘭首都基輔會面後，紛紛出現雙眼發紅、劇痛、流淚、面部和雙手脫皮等症狀，艾巴莫域甚至完全失明數小時，之後進食困難。3人身體狀况其後好轉。

荷蘭調查新聞網站Bellingcat的調查員格羅澤夫（Christo Grozev）說，3人出現症狀前數小時內只飲過水和吃朱古力，他們當日與烏克蘭談判團一些成員見面，晚上到基輔一處公寓時就感到不適，翌日驅車經西部城市利沃夫到波蘭，再前往土耳其伊斯坦布爾接受治療。格羅澤夫稱，直至一支德國鑑識小組有機會檢查3人身體時，只發現他們疑似遭下毒，但因離事發時間太遠，未能查證出什麼，又指就算是攻擊，「目的並非置人於死地，只是警告」。調查事件的西方專家認為，那些症狀很大可能源自不知名的化武，是「刻意落毒」，亦可能是某種電磁輻射攻擊引起。

美官員稱受「環境因素」影響

《金融時報》引述接近烏克蘭總統澤連斯基的消息人士稱，相信艾巴莫域是襲擊主要目標，消息人士懷疑是俄羅斯強硬派為破壞和談而下毒手。不過，有匿名美國官員向路透社稱，情報顯示艾巴莫域並非遭下毒，而只是受「環境因素」影響，但沒詳加解釋。

俄羅斯政府有多次涉嫌在國外下毒對付政敵的前科。包括2004年親西方烏克蘭總統候選人尤先科（Viktor Yushchenko）遭下毒毁容；變節俄國前特工利特維年科（Alexander Litvinenko）2006年在倫敦與兩名俄羅斯人見面喝茶後病倒，後驗出中了放射物「釙210」，20多天後身亡，歐洲人權法院去年裁定俄羅斯是幕後黑手；2018年，投誠英國的前俄國軍官斯克里帕爾（Sergei Skripal）與女兒被落毒，幸兩人大難不死，英方指控俄羅斯以神經毒劑攻擊，俄方否認。2020年克宮亦被指以神經毒劑毒害俄斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。

昨現身伊斯坦布爾俄烏談判

55歲的艾巴莫域是與俄羅斯總統普京關係密切的寡頭富豪之一，也是英超勁旅車路士的老闆，其母親來自烏克蘭。他在俄烏戰爭爆發後遭英國和歐盟制裁，但《華爾街日報》指他其實自上月起不停幕後穿梭多國為和談奔走，曾與普京和澤連斯基會面，澤連斯基曾公開請求美國不要制裁他。他過去一周仍走訪波蘭、烏克蘭斡旋，並於昨赴伊斯坦布爾出席俄烏談判。

（華爾街日報/金融時報/路透社）