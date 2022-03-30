俄允減攻勢 換與烏和談互信 FT：俄不堅持要烏「去納粹化」 有條件下准入歐盟

【明報專訊】烏克蘭和俄羅斯代表昨天（29日）在土耳其伊斯坦布爾舉行第四輪談判，會後俄國防部副部長福明向記者表示，為增加互信並為持續談判和最終達成協議創造條件，俄方決定大幅減少對烏克蘭基輔和車尼哥夫的軍事活動。烏方談判代表則表示在會上提出烏克蘭保持中立以換取安全保證的建議。在昨日談判前，《金融時報》昨引述4名知情人士報道，俄羅斯在談判中不再要求烏克蘭「去納粹化」及「非軍事化」，並準備讓基輔加入歐盟，但前提是烏克蘭要維持軍事不結盟，即不能加入北約。
美評估莫斯科重大戰略轉向
烏克蘭駐土耳其大使館昨稱，烏俄雙方代表團昨在伊斯坦布爾會談了約4小時結束，暫未知翌日會否繼續。而根據土耳其外交部公布，俄烏這一輪談判已結束，翌日沒有會議。美國情報評估認為，福明（Alexander Fomin）昨日的表態及俄軍撤走部分圍攻基輔士兵，顯示莫斯科的重大戰略轉向。不過，美國國務卿布林肯昨稱，並沒迹象顯示俄方認真尋求和平，重申俄軍應立即停止侵略及撤兵。
俄軍對烏克蘭發動的「特別軍事行動」已步向第6周，外界觀望俄烏昨日談判能否取得突破進展。《金融時報》（FT）昨引述知情人士報道，指莫斯科和基輔正討論暫停敵對行動，協議將包括烏克蘭放棄加入北約，以換取安全保障和加入歐盟的前景。停火協議草案不包括俄羅斯最初提出的對烏3項訴求：去納粹化、非軍事化，以及對烏克蘭境內使用俄語的法律保護。
烏克蘭談判小組成員阿拉克哈米亞（David Arakhamia）向《金融時報》表示，各方已就安全保障和烏克蘭加入歐盟接近達成協議，但他對談判取得突破的前景保持審慎。另一了解談判情况人士指出，無論在軍事壓力層面還是烏克蘭「非軍事化」訴求上，烏克蘭都擔憂俄羅斯幾乎每天都在轉變立場。
克里米亞烏東主權成談判癥結
商議中的協議，除了要求烏克蘭放棄加入北約，還必須避免發展核武或設立外國軍事基地。作為交換條件，烏克蘭將可從俄羅斯、美國、英國、加拿大、法國、德國、中國、意大利、波蘭、以色列和土耳其等國獲得類似北約第5條的安全保障。然而烏克蘭總統澤連斯基周日表示，任何協議都必須得到擔保人的同意，並獲得它們的國會批准。知情人士稱，潛在的擔保人尚未同意維護烏克蘭的安全。
知情人士表示，正在審議的公報草案留下的最大癥結是烏克蘭試圖收回2014年以來被俄羅斯佔領的領土，這將由普京和澤連斯基在未來的討論中解決。阿拉克哈米亞稱，莫斯科要求烏克蘭承認俄羅斯控制克里米亞半島，以及由俄羅斯支持的東部頓巴斯地區分離武裝控制的兩片領土。
西方憂普京緩兵再發新攻勢
今次談判正值俄羅斯對烏攻勢遇阻滯之時。烏克蘭及西方國家對普京談判的意圖持懷疑態度，擔心他可能利用此次會談作緩兵之計，補充兵力後再發起新攻勢。美國國務院一名官員周一稱，普京目前似乎不準備作出妥協以終止烏克蘭戰事。
俄羅斯國際文傳電通訊社周一引述普京發言人佩斯科夫稱，俄羅斯「不能也不會談論談判的進展」，因這只會損害談判進程。
英國外相卓慧思周一表示，任何俄烏的和平協議，都不能「出賣烏克蘭」，且應包括當俄羅斯再有侵略行動時就會自動重啟制裁的條款，以免重蹈2014年俄羅斯併吞克里米亞後，又在今年發動侵烏的覆轍。