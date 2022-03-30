俄允減攻勢 換與烏和談互信 FT：俄不堅持要烏「去納粹化」 有條件下准入歐盟

美評估莫斯科重大戰略轉向

烏克蘭駐土耳其大使館昨稱，烏俄雙方代表團昨在伊斯坦布爾會談了約4小時結束，暫未知翌日會否繼續。而根據土耳其外交部公布，俄烏這一輪談判已結束，翌日沒有會議。美國情報評估認為，福明（Alexander Fomin）昨日的表態及俄軍撤走部分圍攻基輔士兵，顯示莫斯科的重大戰略轉向。不過，美國國務卿布林肯昨稱，並沒迹象顯示俄方認真尋求和平，重申俄軍應立即停止侵略及撤兵。

俄軍對烏克蘭發動的「特別軍事行動」已步向第6周，外界觀望俄烏昨日談判能否取得突破進展。《金融時報》（FT）昨引述知情人士報道，指莫斯科和基輔正討論暫停敵對行動，協議將包括烏克蘭放棄加入北約，以換取安全保障和加入歐盟的前景。停火協議草案不包括俄羅斯最初提出的對烏3項訴求：去納粹化、非軍事化，以及對烏克蘭境內使用俄語的法律保護。

烏克蘭談判小組成員阿拉克哈米亞（David Arakhamia）向《金融時報》表示，各方已就安全保障和烏克蘭加入歐盟接近達成協議，但他對談判取得突破的前景保持審慎。另一了解談判情况人士指出，無論在軍事壓力層面還是烏克蘭「非軍事化」訴求上，烏克蘭都擔憂俄羅斯幾乎每天都在轉變立場。

克里米亞烏東主權成談判癥結

商議中的協議，除了要求烏克蘭放棄加入北約，還必須避免發展核武或設立外國軍事基地。作為交換條件，烏克蘭將可從俄羅斯、美國、英國、加拿大、法國、德國、中國、意大利、波蘭、以色列和土耳其等國獲得類似北約第5條的安全保障。然而烏克蘭總統澤連斯基周日表示，任何協議都必須得到擔保人的同意，並獲得它們的國會批准。知情人士稱，潛在的擔保人尚未同意維護烏克蘭的安全。

知情人士表示，正在審議的公報草案留下的最大癥結是烏克蘭試圖收回2014年以來被俄羅斯佔領的領土，這將由普京和澤連斯基在未來的討論中解決。阿拉克哈米亞稱，莫斯科要求烏克蘭承認俄羅斯控制克里米亞半島，以及由俄羅斯支持的東部頓巴斯地區分離武裝控制的兩片領土。

西方憂普京緩兵再發新攻勢

今次談判正值俄羅斯對烏攻勢遇阻滯之時。烏克蘭及西方國家對普京談判的意圖持懷疑態度，擔心他可能利用此次會談作緩兵之計，補充兵力後再發起新攻勢。美國國務院一名官員周一稱，普京目前似乎不準備作出妥協以終止烏克蘭戰事。

俄羅斯國際文傳電通訊社周一引述普京發言人佩斯科夫稱，俄羅斯「不能也不會談論談判的進展」，因這只會損害談判進程。

英國外相卓慧思周一表示，任何俄烏的和平協議，都不能「出賣烏克蘭」，且應包括當俄羅斯再有侵略行動時就會自動重啟制裁的條款，以免重蹈2014年俄羅斯併吞克里米亞後，又在今年發動侵烏的覆轍。

（金融時報/法新社/路透社）