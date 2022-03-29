以總理確診 美卿密切接觸需檢測

已接種3針新冠疫苗的班納特（Naftali Bennett），周日與到訪的布林肯（Antony Blinken）舉行聯合記者會，其間兩人都沒戴口罩，記者會期間兩人相距僅約兩米，而且不時對望說話。路透社的照片顯示，兩人更曾經站在一起。班納特後來到哈代拉了解兩名警員被殺事件，當地傳媒發布的照片可見，班納特聽取警方簡報時有戴上口罩。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，布林肯被列為密切接觸者，將於周一接受測試，並會戴上口罩。

布林肯到訪以色列為與阿聯酋、巴林和摩洛哥3個2020年與以色列關係正常化的國家的官員舉行內蓋夫會議，埃及外長亦會出席。在伊朗核協議接近達成之際，路透社指布林肯此行是就美國對伊朗外交政策向盟友作出保證，而他亦會在會議就烏俄局勢呼籲阿拉伯盟友加強對烏克蘭支持以抵抗俄羅斯。

（路透社/法新社/以色列時報）