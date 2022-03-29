威廉暗示准英聯邦國自決前途

未來英聯邦領袖未必由英王擔任

威廉與凱特訪問伯利茲、牙買加與巴哈馬，以紀念女王登基70周年，3國近年皆有反王室和改行共和制聲音。牙買加總理霍爾尼斯（Andrew Holness）亦在電視鏡頭前當面向威廉表示，國家正邁向「獨立」前進。威廉夫婦在訪問期間隔着金屬欄與牙買加小童握手和站在車上閱兵的做法，被指是展示高高在上和具殖民色彩，惹來批評。

威廉在今次8天行程完結時發表聲明，說：「我知道這趟行程帶來關於過去和未來更集中聚焦的問題。在伯利茲、牙買加和巴哈馬，未來是由人民決定的。」他強調英聯邦如何選擇其領袖「並非他所關注」，他關注的是英聯邦如何為所屬國家的人民帶來更美好將來。他又表明自己和凱特全心全意服務，並視他們的角色為支持人民，而不是指點他們。英國《每日郵報》報道，威廉在今次行程惹來反彈後與助手召開會議商討。報道稱，這個未來英國君主知道英國王室的地位在那些國家已經時日無多。

另外，英國多家傳媒周一引述消息人士報道，威廉正積極研究將來登上帝位時如何將王室長久傳承的做法和規則現代化，包括大減威爾斯親王（即王儲、現為其父查理斯）的從員一半，並終止王室「永不投訴、永不解釋」的文化。

（法新社/路透社/每日郵報）