塔利班食言續遏婦權 美煞停承認政權進程

上周三突反口續禁女生上課

塔利班去年8月中重奪政權後，歐美有官員明確表示過，除非塔利班允許女孩接受教育，否則不會承認其政權，而塔利班早前已答允於上周三讓所有學生包括女生復課。《衛報》報道指美國外交官原非常樂觀認為塔利班會兌現承諾，因此擬趁上個周末在卡塔爾舉行的多哈論壇上，與塔利班代表聯辦活動，啟動外交上承認塔利班的進程。他們且在一個探討阿富汗女性教育與前景的小組討論環節，為塔利班代表預留了位置。可是塔利班上周三當日早上在開課後數小時突然反口，宣布不允許中一及以上的女生回校上課，理由是需根據回教法及阿富汗文化制訂計劃，其決定引發國際社會與阿富汗國內民眾不滿。

美國阿富汗問題特使韋斯特（Thomas West）表示，全世界都對塔利班上周三轉軚感到驚訝，譴責它失信於阿富汗人民。他同時為美國擬與塔利班接觸辯護，稱他們談論緊急人道援助、恐怖主義、女權，外交關係有利為4000萬阿富汗人解決飢餓問題，使國際金融機構對阿富汗恢復信心等。韋斯特指，美國於去年10月首與塔利班正式會談，美方向對方提出要求允許阿富汗各地婦女和女孩接受教育。由於塔利班女子禁學令，美國決定取消與塔利班代表在多哈談判。

箝制傳媒 禁BBC等外國節目

另外，塔利班周日下令禁止播放英國廣播公司（BBC）、中國環球電視網和美國之音（VOA）的電視節目，引發進一步箝制傳媒和言論自由的批評，亦令西方原本期待塔利班溫和派掌權的期望進一步落空。禁令推行下，阿富汗只有兩成人能透過衛星收看BBC波斯語頻道。

另一方面，阿富汗民航官員表示，塔利班政府周日下令航空公司禁止沒有男性親屬陪同的女子乘搭飛機。

（衛報/美國之音/BBC/法新社）