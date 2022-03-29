疑似烏軍槍擊戰俘雙膝網片曝光

【明報專訊】一段疑為烏克蘭士兵在東部哈爾科夫（Kharkiv）行動中，槍擊俄羅斯戰俘雙膝的影片曝光。烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）周日（27日）回應稱，政府非常重視事件，將立即調查，又強調烏克蘭遵守《日內瓦公約》，絕不接受片中行為；烏克蘭國防部則呼籲提防造假影片抹黑烏軍。俄羅斯調查委員會主席巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）譴責片中行徑「極之殘忍」，稱要蒐證把涉事者繩之以法。
美國有線新聞網絡（CNN）周日報道，上述片段長近6分鐘，片中人對話表示一支俄羅斯偵察小組在哈爾科夫州奧爾霍夫卡（Olkhovka）被俘。部分人被剝去衣服和蒙眼，遭一班疑似烏克蘭軍人打到流血還被槍擊膝蓋。另外一些報道稱，那些戰俘因失血過多死亡或垂死。
上述影片曝光之際，烏克蘭部隊在哈爾科夫東部和南部交戰中取得進展。CNN定位並證實26日上傳到Telegram的另一條較長的影片，顯示烏軍「亞速營」（Azov Battalion）襲擊成功，他們在快速襲擊奧爾霍夫卡、也就是大家所知的維爾基夫卡（Vilkhivka）時，擄獲了一些俄羅斯戰俘。不過，上載長片段的哈爾科夫官員否認涉及「槍擊俄兵雙膝」事件，又稱沒見過事發地點，推測是該州某處。