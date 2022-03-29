疑似烏軍槍擊戰俘雙膝網片曝光

美國有線新聞網絡（CNN）周日報道，上述片段長近6分鐘，片中人對話表示一支俄羅斯偵察小組在哈爾科夫州奧爾霍夫卡（Olkhovka）被俘。部分人被剝去衣服和蒙眼，遭一班疑似烏克蘭軍人打到流血還被槍擊膝蓋。另外一些報道稱，那些戰俘因失血過多死亡或垂死。

上述影片曝光之際，烏克蘭部隊在哈爾科夫東部和南部交戰中取得進展。CNN定位並證實26日上傳到Telegram的另一條較長的影片，顯示烏軍「亞速營」（Azov Battalion）襲擊成功，他們在快速襲擊奧爾霍夫卡、也就是大家所知的維爾基夫卡（Vilkhivka）時，擄獲了一些俄羅斯戰俘。不過，上載長片段的哈爾科夫官員否認涉及「槍擊俄兵雙膝」事件，又稱沒見過事發地點，推測是該州某處。

（CNN/衛報）

（俄軍侵烏）