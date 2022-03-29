拜登失言評普京 英歐開腔降溫

【明報專訊】美國總統拜登上周六（26日）發表俄羅斯總統普京「不能繼續掌權」之言，引起地緣政治緊張升級擔憂。歐洲領袖唯恐言論挑起普京敏感反應，翌日亦馬上開腔降溫。歐盟外交及安全政策高級代表博雷利強調沒有謀求俄國變天。法國總統馬克龍表明以與普京對話達至停火為目標，反對惹火言論，說：「我們需要實事求是，竭力避免惡化局勢……不該將言語或行動升級。」英國一名高官對《金融時報》表示，英國認為該鼓勵良好行為，給普京停戰「下台階」。英國外相卓慧思告訴《星期日電訊報》，如普京撤出烏克蘭兼承諾「不再侵略」，可撤制裁。
拜登上周六在訪歐行程最後一站華沙發表演說時「爆肚」，不按講稿評論普京侵烏一事說：「看在上帝份上，這個人不能繼續掌權。」克里姆林宮發言人隨後稱拜登似乎已經失去了冷靜，指誰統治俄羅斯不由美國總統決定，而是由俄國人民話事。
美卿再澄清不推動俄變天
白宮在拜登發言數分鐘後即解畫，說其意思是「不允許普京對鄰國或地區行使權力」，而非尋求俄羅斯政權更迭。美國國務卿布林肯周日在耶路撒冷，也代澄清表示拜登是指普京「無權發動戰爭或侵略烏克蘭」。他強調俄國換不換政權是俄國人民的選擇，美國「沒有推動俄羅斯或任何地方變天的戰略」。拜登本人亦向記者否認呼籲推翻普京政權。
美國外交關係協會主席哈斯（Richard Haass）批評拜登言論使局勢變得更艱難危險，敦促華府官員向俄方明確釋出願與之討論的立場。