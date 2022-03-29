拜登失言評普京 英歐開腔降溫

拜登上周六在訪歐行程最後一站華沙發表演說時「爆肚」，不按講稿評論普京侵烏一事說：「看在上帝份上，這個人不能繼續掌權。」克里姆林宮發言人隨後稱拜登似乎已經失去了冷靜，指誰統治俄羅斯不由美國總統決定，而是由俄國人民話事。

美卿再澄清不推動俄變天

白宮在拜登發言數分鐘後即解畫，說其意思是「不允許普京對鄰國或地區行使權力」，而非尋求俄羅斯政權更迭。美國國務卿布林肯周日在耶路撒冷，也代澄清表示拜登是指普京「無權發動戰爭或侵略烏克蘭」。他強調俄國換不換政權是俄國人民的選擇，美國「沒有推動俄羅斯或任何地方變天的戰略」。拜登本人亦向記者否認呼籲推翻普京政權。

美國外交關係協會主席哈斯（Richard Haass）批評拜登言論使局勢變得更艱難危險，敦促華府官員向俄方明確釋出願與之討論的立場。

（金融時報/BBC）

（俄軍侵烏）