烏軍重奪城鎮 指俄軍撤白俄休整

烏克蘭軍方表示俄羅斯第35聯合武器集團軍旗下一批數量不明的部隊，在戰鬥遭受損失後正撤退重新集結，數支部隊退後到切爾諾貝爾地區，再前往白俄。烏軍聲明指這些部隊經重整及加強後會重新部署，再嘗試包圍基輔。《紐約時報》指烏克蘭軍方的聲明內容無法另行核實，但說法跟西方國家情報機構提及基輔西北部的戰鬥情况一致。

英國廣播公司（BBC）昨日引述烏克蘭副國防部長馬利亞爾（Hanna Malyar）稱，俄軍嘗試加強已佔據的陣地，和嘗試突破基輔的防禦，但他們「無望奪取首都」，也無法在烏克蘭任何地方推進。另外，烏克蘭軍方表示他們成功阻止俄軍向基輔東部市郊城市布羅瓦里（Brovary）進攻，位於該區的俄軍處於守勢。

基輔學校咖啡店局部復常

雖屢傳不利消息，但俄軍攻勢連日以來未有停止。基輔外圍的衛星城鎮博亞克（Boyarka）上周六首次受到炮擊，鄰近基輔的城市伊爾平上周六亦爆發戰鬥，但當地首長馬庫辛（Oleksandr Markushyn）昨在Telegram宣布烏軍已解放當地，又指雖預期會續受俄軍攻擊，但當地人會奮勇抗擊。

至於首都基輔亦開始恢復部分機能運作，當地學校周一恢復網授課堂。在基輔亦有咖啡店重新營業。

（紐約時報/BBC）

（俄軍侵烏）