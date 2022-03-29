烏總統提條件 談「中立化」東部去留 伊斯坦布爾談判前 向俄獨立記者闡立場

澤連斯基透過視像方式接受訪問90分鐘，大部分時間使用烏克蘭語，亦有夾雜俄語。他表示，政府準備滿足莫斯科一些要求，但條件是將這些改變交給全民公投，且第三方承諾保護烏克蘭。他說：「安全保障、中立地位及無核地位，我們已經準備好了。這是重要的一點，他們就是因此發動戰爭。」澤連斯基稱，烏克蘭主要目標是盡快結束戰爭，讓俄軍撤回至2月24日普京下令入侵前的位置。

重申須與普京直接面談

澤連斯基又表示，烏克蘭準備就克里米亞半島和東部頓巴斯地區分別舉行另外的談判。俄羅斯2014年吞併克里米亞後不久，頓巴斯爆發了俄羅斯代理人的分離主義長期衝突，導致超過1.4萬人死亡。澤連斯基說：「我明白不可能讓俄羅斯完全離開這片領土，那樣會導致第三次世界大戰。這就是為何我說這是一種妥協。回到一切開始的地方，然後我們將努力解決棘手的頓巴斯問題。」

旨在結束持續逾一個月戰事的伊斯坦布爾談判為期3天，澤連斯基淡化土耳其總統埃爾多安聲稱俄烏已接近就4個問題達成協議的說法，稱只有與俄羅斯總統普京會談才能實現和平，「所以我們要會面，達成協議……俄羅斯必須撤軍，每個人簽署保證」。

倘棄入北約 須獲安全保障

烏克蘭憲法把加入北約納入國家發展目標，基輔政府希望若以放棄加入北約作為與俄談判交換條件，則需有像北約第5條協防守則的新協議保護烏克蘭，即若烏克蘭受到攻擊，其將來的保護國能提供援助。澤連斯基表示，他希望這一決定交由全民公投，連同修憲最少要一年。他又稱，烏克蘭拒絕在談判中討論俄羅斯的另外兩項要求：「去納粹化」和「非軍事化」，認為這是「完全不可理解的事情」。俄羅斯上月24日開戰前，普京曾在公開談話中提及烏克蘭的極端民族主義激進分子，以及西方國家右翼組織等新納粹勢力。

4名採訪澤連斯基的記者分別是來自總部設在拉脫維亞的俄語新聞網站Meduza的總編輯科爾帕科夫（Ivan Kolpakov）、俄羅斯《生意人報》記者索洛維若夫（Vladimir Solovyov）、烏戰後逃至柏林的獨立記者齊加爾（Mikhail Zygar），以及被暫時關閉的獨立電視頻道TV Rain總編輯賈亞德科（Tikhon Dzyadko）。他們訪問後數小時，俄羅斯電訊監管機構發表聲明，指示俄羅斯傳媒不要播出或刊登該訪問，並警告已對相關記者展開調查，以確定他們的責任。普京本月初簽署法例，發布偏離克里姆林宮對烏戰敘述的報道者，可能被判處高達15年監禁。

轟西方懼俄 援烏乏力

此外，澤連斯基同日發表視像講話，批評部分外國領袖面對俄的侵略顯得膽怯，要求美國及其盟國提供更多武器，並加強制裁俄羅斯。他指希望那些31天來一直在考慮如何轉交數十飛機或坦克的人，有誓死作戰捍衛馬里烏波爾的人的「百分之一的勇氣就好了」。他又呼籲西方對俄石油和天然氣實施全面禁運，而非「不完全」的制裁。

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫周日稱，俄羅斯正改變軍事策略，目的是奪取烏東，將烏克蘭一分為二，「企圖在烏克蘭製造韓國和朝鮮」。

（金融時報/紐約時報/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）