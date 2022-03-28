拜登新財案 億萬富豪最低稅率20%

確保稅率高於教師消防員

《華郵》援引5個消息來源和白宮內部文件報道，預算案將提出「億萬富豪最低所得稅」，要求收入超過1億美元（7.8億港元）的富戶，即約逾700個美國家庭，繳納總收入最少20%的稅項。該稅項還將針對未實現收益的流動資產價值，例如目前在出售之前不會徵稅的股票。

長久以來，美國輿論都抨擊稅制不公。此前拜登政府一項研究發現，400個億萬富戶於2010年至2018年間，平均僅繳納了佔收入8.2%的稅款，這比率遠低於許多美國家庭的納稅水平。

新措施倘生效，可為今後10年的庫房帶來高達3600億美元（約2.8萬億港元）進帳。例如據加州大學柏克萊分校經濟學家楚克曼（Gabriel Zucman）的推算，科技界富豪馬斯克今後須多繳500億美元（約3900億港元）稅款，亞馬遜創始人貝索斯要額外支付約350億美元（約2730億港元）。

（法新社）