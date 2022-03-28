南高加索武裝求援 俄羅斯面臨新戰線

阿塞拜疆被指重掠親俄地盤

俄羅斯國防部前日（26日）呼籲阿塞拜疆撤軍，指摘阿方部隊於上周四至上周五進入俄國維和範圍內的一條村莊，設立哨站及持續逗留。俄方又指阿塞拜疆軍隊用土耳其製Bayraktar TB2軍用無人機四度空襲卡拉巴赫的部隊，釀成3死15傷。俄國外交部對該地區緊張局勢不斷升級表示「極度擔憂」，敦促各方保持克制，嚴格遵守停火協議。

盤踞納卡地區的亞美尼亞人「阿爾察赫共和國」（Republic of Artsakh，又稱納卡共和國）上周六發聲明，請求俄方「除了鎮壓阿塞拜疆的侵略並使之撤回初始位置外，相應增加俄羅斯維和特遣隊人數及其軍事裝備數量」，否則不足以在阿塞拜疆軍事活動擴張下，全面執行維和任務。

「納卡共和國」促俄增維和部隊

以亞美尼亞人為主的納卡地區在蘇聯末年行政上重新劃歸阿塞拜疆，但當地民意堅持要加入亞美尼亞，蘇聯解體後長年陷入武裝衝突。阿塞拜疆2020年秋出兵尋求奪回亞美尼亞族分離主義武裝控制的納卡地區，並攻擊當地武裝組織，長約6星期的軍事衝突造成逾6500人死亡，除了參戰三方，阿、亞背後亦各自有土耳其和俄羅斯撐腰。阿塞拜疆在土耳其供應的無人機支援下佔據戰場上風，迫使亞美尼亞屈服，兩國同年11月9日聯同居中斡旋的俄羅斯締結停火協議。三方協定，首5年俄羅斯派近2000名維和部隊在區內部署，納卡地區自此被阿塞拜疆包圍，只有一條5公里長的走廊連向亞美尼亞。

近幾個月來，阿、亞武裝部隊之間的衝突事件頻繁發生。分析認為，倘若阿塞拜疆部隊跟俄國維和部隊有何衝突，勢牽動俄羅斯在烏克蘭以外再闢戰線，亦可能影響俄土關係。

（路透社/法新社/亞美尼亞周報）