俄軍攻勢未停 烏軍重奪村鎮

過去一個月烏克蘭在戰事中大部分處於捱打狀態，但最近似已展開反擊且有成果，例如上周五開始，烏軍在第二大城市哈爾科夫東部的反擊行動重奪數個村莊；烏國部隊亦解放東北部城市蘇梅附近數個聚居地，馬里烏波爾西北部兩個村莊亦在烏軍反擊下解放。烏克蘭上周六又指部隊重奪了鄰近俄羅斯邊境的東北部城鎮特羅斯佳涅茨（Trostianets），俄軍撤走時留下了武器、裝備和彈藥。

切爾諾貝爾附近市長一度被俘

另一邊廂，俄軍在烏國境內各地行動未有因俄方上周五宣稱焦點會轉向頓巴斯地區而停止。基輔州長帕夫柳克上周六（26日）指切爾諾貝爾核電站職員所生活、鄰近核電站的城鎮斯拉夫蒂奇（Slavutych）落入俄軍控制。基輔州軍方當局上周六表示，俄軍進入該市及佔領市醫院，市長福米喬夫（Yuri Fomichev）被扣留。

市內民眾後來上街抗議，拿着烏克蘭國旗並前往醫院，俄軍向天開槍和扔閃光彈驅散市民。福米喬夫其後向法新社表示已獲釋，後來又在facebook貼文稱他們堅定捍衛城市，有3人死亡，但沒交代詳情。《紐約時報》引述一段烏國記者發布的影片報道，福米喬夫獲釋後向民眾稱被扣留期間與俄軍談判，指對方同意只要市內沒烏軍便會相安無事。

東部核研設施西部燃料庫被炸

烏克蘭其他地方持續受攻擊，烏克蘭國會上周六在Twitter稱，東部哈爾科夫一座核研究設施受到俄軍攻擊，又引述烏克蘭國家核子管制委員會稱由於核設施範圍的敵對行動未停止，目前未能估計損毁程度。在烏國西部的利沃夫，上周六亦受到兩枚火箭攻擊，州長稱有5人受傷。俄國防部周日（27日）確認向利沃夫附近一個烏軍所用的燃料庫發射遠程導彈，又用巡航導彈攻擊市內一間維修防空系統、雷達站等的工廠。

（路透社/法新社/紐約時報/CNN）

（俄軍侵烏）