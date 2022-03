拜登指普京不應續掌權 燃外交火頭 克宮斥無權決定誰當俄總統 白宮澄清非尋政權更迭

上周六是拜登4天訪歐行程的最後一天,他到華沙波蘭國家體育場探訪臨時安置該處的烏克蘭難民,期間被記者問到他每天需要與普京交往,對普京有何評價。拜登回答道:「他(普京)是一名劊子手(butcher)。」

拜登本月16日在俄軍被指轟炸馬里烏波爾一處作為避難所的劇院後,形容普京是「戰犯」(war criminal),翌日又在華盛頓國會山莊一場午餐會上指對方為「兇殘獨裁者」(murderous dictator),是向烏克蘭人民發動不義戰爭的「不折不扣惡棍」(pure thug)。

拜登華沙演說「爆肚」斥普京

上周六稍後,拜登在華沙地標「皇家城堡」發表演說,總結比利時與波蘭之行,他引用波蘭籍已故教宗若望保祿二世1978年就任彌撒的開場名言,呼籲現場聽眾以及烏克蘭人「勿害怕」(be not afraid)。他將目前俄國侵烏與當年前蘇聯打壓中東歐相提並論,稱這是一場為了自由的新戰爭,「一場民主與專制之間、自由與壓迫之間、以規則為基礎的(國際)秩序與野蠻武力管治之間的戰鬥」,此亦已成俄羅斯的「戰略失敗」。

拜登表示:「我們需要保持清醒。這場戰爭不會在數天或幾個月內取得勝利。我們必須裝備好自己,以面對前方長期作戰。」在演說尾聲,拜登慨嘆道:「看在上帝的份上,這個人(普京)不能繼續掌權(For God's sake, this man cannot remain in power.)。」

克宮發言人:領袖需控制情緒

克里姆林宮發言人佩斯科夫在拜登發言後駁斥道:「誰當俄國總統輪不到拜登決定,而只能是取決於俄羅斯人民的選擇。」他向塔斯社表示,拜登的「劊子手」侮辱言論將進一步損害修補俄美關係的前景。佩斯科夫指出,一名國家領袖需控制其情緒。

白宮事後迅速為事件降溫,一名華府官員在總統專機前天起飛離開波蘭前,辯稱拜登意思是指「普京不能被允許對鄰國和周邊地區行使權力」,而非在討論普京在俄羅斯國內的權力,又或政權更迭。另一人則表示,涉事的說話句子並不在原定的講稿中。相關言論疑似是拜登臨場抒發己見和情緒。

美不反對波蘭向基輔轉交戰機

拜登上周六亦在波蘭與烏克蘭外長與防長會面,闡述美方呼籲世界援烏的努力,並討論進一步協助防衛烏克蘭領土的措施。

烏克蘭外長庫列巴會後向法新社表示,美國不反對向基輔轉交戰機,協助對抗俄軍入侵。庫列巴又稱目前決定權落在波蘭手上,烏方將與波蘭保持聯繫,進一步研究相關事項。

美國國務院上周六指,有意向烏克蘭額外提供1億美元(約7.8億港元),用作支援平民安全。美國國務卿布林肯表示,相關款項將加強烏國內政部能力,援助處理邊防安全、維持平日治安執法功能,以及守護關鍵政府基建。

