拜登指普京不應續掌權 燃外交火頭 克宮斥無權決定誰當俄總統 白宮澄清非尋政權更迭

上周六是拜登4天訪歐行程的最後一天，他到華沙波蘭國家體育場探訪臨時安置該處的烏克蘭難民，期間被記者問到他每天需要與普京交往，對普京有何評價。拜登回答道：「他（普京）是一名劊子手（butcher）。」

拜登本月16日在俄軍被指轟炸馬里烏波爾一處作為避難所的劇院後，形容普京是「戰犯」（war criminal），翌日又在華盛頓國會山莊一場午餐會上指對方為「兇殘獨裁者」（murderous dictator），是向烏克蘭人民發動不義戰爭的「不折不扣惡棍」（pure thug）。

拜登華沙演說「爆肚」斥普京

上周六稍後，拜登在華沙地標「皇家城堡」發表演說，總結比利時與波蘭之行，他引用波蘭籍已故教宗若望保祿二世1978年就任彌撒的開場名言，呼籲現場聽眾以及烏克蘭人「勿害怕」（be not afraid）。他將目前俄國侵烏與當年前蘇聯打壓中東歐相提並論，稱這是一場為了自由的新戰爭，「一場民主與專制之間、自由與壓迫之間、以規則為基礎的（國際）秩序與野蠻武力管治之間的戰鬥」，此亦已成俄羅斯的「戰略失敗」。

拜登表示：「我們需要保持清醒。這場戰爭不會在數天或幾個月內取得勝利。我們必須裝備好自己，以面對前方長期作戰。」在演說尾聲，拜登慨嘆道：「看在上帝的份上，這個人（普京）不能繼續掌權（For God's sake, this man cannot remain in power.）。」

克宮發言人：領袖需控制情緒

克里姆林宮發言人佩斯科夫在拜登發言後駁斥道：「誰當俄國總統輪不到拜登決定，而只能是取決於俄羅斯人民的選擇。」他向塔斯社表示，拜登的「劊子手」侮辱言論將進一步損害修補俄美關係的前景。佩斯科夫指出，一名國家領袖需控制其情緒。

白宮事後迅速為事件降溫，一名華府官員在總統專機前天起飛離開波蘭前，辯稱拜登意思是指「普京不能被允許對鄰國和周邊地區行使權力」，而非在討論普京在俄羅斯國內的權力，又或政權更迭。另一人則表示，涉事的說話句子並不在原定的講稿中。相關言論疑似是拜登臨場抒發己見和情緒。

美不反對波蘭向基輔轉交戰機

拜登上周六亦在波蘭與烏克蘭外長與防長會面，闡述美方呼籲世界援烏的努力，並討論進一步協助防衛烏克蘭領土的措施。

烏克蘭外長庫列巴會後向法新社表示，美國不反對向基輔轉交戰機，協助對抗俄軍入侵。庫列巴又稱目前決定權落在波蘭手上，烏方將與波蘭保持聯繫，進一步研究相關事項。

美國國務院上周六指，有意向烏克蘭額外提供1億美元（約7.8億港元），用作支援平民安全。美國國務卿布林肯表示，相關款項將加強烏國內政部能力，援助處理邊防安全、維持平日治安執法功能，以及守護關鍵政府基建。

（CNN/路透社/美國白宮網站/法新社）

（俄軍侵烏）