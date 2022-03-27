拜登續訪波蘭 將烏情况與六四並論

盛讚烏人抗俄勇氣 對未能入烏感失望

「當你看到一名約30歲的女子手持步槍站在坦克面前——我意思是，談一下天安門廣場發生什麼事。那是天安門廣場的二次方（squared，意即更嚴重）。」拜登發言時盛讚烏克蘭頑強抵抗俄軍入侵的勇氣和能力，展示自身「骨氣」，又重申視俄羅斯總統普京為「戰犯」。他上周五先聽取杜達簡介波方人道援助的情况，昨日跟杜達再正式會晤，預計會討論美軍增兵北約歐洲東部國家，以至派遣國際維和部隊到烏克蘭的選項——這是波蘭實權人物卡欽斯基的提議，但美國外交官對此置疑，俄外長拉夫羅夫更斥屬非常鹵莾。

拜登昨日稍後時候料會在華沙發表「重要演說」，據其國家安全顧問蘇利文預告，拜登的演說將「提及此刻的利害（stakes）所在、眼前挑戰之迫切、在烏克蘭的衝突對世界有何意義，以及自由世界面對俄方侵略下保持團結和決心有所重要」。白宮補充稱，拜登的發言會描述自由世界如何團結合作支持烏克蘭人民，並要俄羅斯為其殘酷戰爭問責，以及捍衛植根於民主原則的未來。

（衛報/獨立報/白宮網站）

（俄軍侵烏）