俄文化界遭抵制 普京斥如納粹焚書

批西方圖取消俄千年文化

俄羅斯文化界部分人因其支持入侵立場而遭到「取消」，像是普京支持者、俄羅斯馬林斯基劇院總監塔爾吉耶夫（Valery Gergiev）因拒絕譴責俄軍侵烏，被慕尼黑愛樂樂團撤去首席指揮一職；西班牙皇家劇院取消俄羅斯大劇院芭蕾舞團今年的演出；佳士得、蘇富比和邦瀚斯拍賣行也取消在倫敦的俄羅斯藝術品拍賣。就連已故俄羅斯文化人物也被牽連，英國卡迪夫愛樂樂團取消演奏柴可夫斯基（Pyotr Tchaikovsky）的作品。

普京前日與文化界人士舉行視像會議時，批評西方的「取消文化」，「今天，他們試圖取消整個擁有千年歷史的文化及我們的人民。我說的是他們不斷歧視任何和俄羅斯有關的事」。他指出俄國作曲家柴可夫斯基、紹斯塔科維奇（Dmitry Shostakovich，港又譯蕭斯達高維契）和拉赫曼尼諾夫（Sergei Rachmaninov）從海報上被移除，俄羅斯作家及書籍被禁，「對上一次如此大規模摧毁不受歡迎文學作品的運動，是由近90年前的納粹在德國發起」。

普京又以英國作家羅琳（JK Rowling）為例，稱對方最近在西方社會也遭抵制，「最近他們取消了兒童書作者羅琳，因她沒有取悅那些所謂性別自由的粉絲」。羅琳近年被指發表反跨性別人士言論而受抨擊。羅琳隨即在Twitter與普京劃清界線，並不點名批評對方， 「對西方取消文化的批評，可能最好不是由那些目前屠殺抵抗外敵的平民，或監禁和毒害異見者的人作出」。

（法新社/衛報）

（俄軍侵烏）