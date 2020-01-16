俄：完成首階段任務 轉「解放」烏東 「攻基輔非真正目標」 西方質疑變相認戰前規劃失敗

俄軍參謀總部主要行動部門首長魯德斯科伊（Sergei Rudskoy）在國防部記者會稱：「這次行動首階段的主要工作整體上已完成。烏克蘭武裝部隊的戰鬥潛能已被大幅削弱，令我方可集中精力達成主要目標——解放頓巴斯。」他強調這是俄方由始至終的主要目標，一開始選擇圍攻基輔等大城市只是目標分散與削弱烏軍兵力，「從來沒有計劃佔領這些地方」。

西方憂烏軍前線精銳遭包抄

不過，西方輿論對此論述普遍存疑。《金融時報》引述一名西方官員指，莫斯科閃電奪取基輔的目標「已明顯失敗」，該官員認為俄軍調往頓涅茨克和盧甘斯克所在的頓巴斯地區也難保成功，但至少能糾正一些後勤及戰術失誤。英國廣播公司（BBC）報道，西方官員相信俄軍戰略轉向意味莫斯科明白到其戰前規劃已失敗，其中一人更指俄方正承認無力從多路同時行動。BBC分析指，俄軍對馬里烏波爾久攻不下，令建立「陸橋」連接克里米亞和頓巴斯的其一戰前目標仍難完成。

西方官員認為莫斯科將焦點轉向頓巴斯，恐印證西方戰前憂慮，即俄軍或會包抄殲滅前線精銳烏軍。BBC解釋，俄軍或將推進至盧甘斯克和頓涅茨克兩州仍未被其佔領的區域，目標串連從哈爾科夫等地南下的部隊。另外，如俄軍在馬里烏波爾的最後階段作戰順利，則當地其餘部隊可抽身北上，完成對烏東前線由精銳烏軍組成「聯合部隊行動」（JFO）的包圍網。莫斯科宣稱親俄武裝分子分別在盧甘斯克州和頓涅茨克州控制93%和54%領土。

然而，BBC提到俄軍是否真的放棄攻取基輔仍言之尚早，報道引述一名美國國防高官指，俄軍並非全面調整侵略計劃。烏克蘭總統辦公室主任耶爾馬克也表明對俄軍可能放棄全面侵略的觀點保持警惕。烏軍稱俄軍在上述國防部記者會後不久，即以導彈炮擊烏克蘭西部的文尼察（Vinnyitsa）。

俄至今死7將領 有指揮官疑遭下屬輾死

西方官員上周五稱，至今有7名俄軍將領被殺，其中最近死亡的是俄第49合成集團軍指揮官列贊斯捷夫（Yakov Rezanstev），又指第37摩托步槍旅指揮官因部隊戰損遭旗下士兵叛變，用坦克輾死，反映俄軍士氣低落。西方官員目前在烏克蘭境內的115至120個俄軍營級戰術群，已有約20個，即六分之一因戰損「喪失戰鬥能力」。俄國防部同日公布，開戰至今有1351名俄軍死亡，3825人受傷，但美國及北約估算實際數字至少高出幾倍。

華郵：俄格魯吉亞調兵烏東

西方最新情報評估，俄軍正組織10個新的營級戰術群，主要戰力將被派往頓巴斯。《華盛頓郵報》引述美國國防官員消息，指有迹象顯示俄軍從格魯吉亞調兵，而美方未掌握在格魯吉亞俄軍的數目。《華郵》指出，俄羅斯在格魯吉亞、塔吉克，以至敍利亞等地都有駐兵，他們大多被編入摩托步槍旅，具備作戰能力，這些駐外兵力或將成為未來俄軍地面部隊的重心。

（金融時報/BBC/法新社/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）