美快餐包裝化學物超標 經食物攝入可致癌

麥當勞薯條巨無霸包裝超標

《消費者報告》（Consumer Reports）團隊從美國紐約、新澤西和康涅狄格三州24家餐廳、連鎖超市，包括快餐店和標榜售賣健康食品的商店，選取了118款食品包裝樣本做PFAS測試，例如裝薯條的紙套、漢堡包裝紙、紙漿模塑餐具和即棄紙盤等。測試主要是檢測在所有逾9000種PFAS，但唯有有機氟（organic fluorine）見於各種PFAS，有機氟又少有別的來源，故研究以檢測有機氟總量來判斷PFAS是否存在。

結果發現，逾一半樣本皆含有PFAS，37種產品（即約三分之一）含高於百萬分之20（20ppm）有機氟，22種高於100ppm。近一半的連鎖快餐店有至少一款包裝的含量超過100ppm，最高的一款包裝達876ppm。麥當勞一款薯條包裝袋含250.3ppm，是其旗下包裝中最多PFAS的，巨無霸包裝也有195.3，但未知香港是否使用同款。漢堡王的華堡（Whopper）包裝也有249.7。

常見於易潔鑊化妝品紙製食品包裝

PFAS是常見人工合成化學物，可用於易潔鑊、化妝品和家具。由於它具耐熱、隔水隔油、防腐蝕等特點，會被用作紙製食品包裝的塗層。不過，這些物質可通過進食滲入人體，堆填或焚化又會污染水源土壤或散入空氣。近年研究揭示，在飲用水、灰塵甚至人體血液都能檢測到PFAS。而它被指涉及多種健康問題，包括致癌、損傷肝臟、導致新生兒過輕、抑制免疫系統和增加致癌風險等。故此，美國疾病控制及預防中心（CDC）將接觸PFAS定為「公共衛生問題」，環保組織和國會議員不時呼籲多國政府加緊規管，特別是對食品包裝。

漢堡王母企允2025前淘汰PFAS

針對上周四（24日）發表的上述報告，部分公司表示將逐步淘汰PFAS包裝。如漢堡王（Burger King）、Popeyes的母公司RBI承諾，將與造紙廠合作尋找PFAS替代品，希望旗下客用包裝物品在2025年底前逐步淘汰使用PFAS。麥當勞表示，截至2020年底，公司旗下產品包裝只有不足7.5%添加了PFAS，公司正繼續尋找合適替代品。

美國緬因州去年7月宣布2030年起禁止銷售含有PFAS產品，創全球先河，之後多個州也通過禁止在食品包裝添加PFAS的法案，加州則已決定明年起規限含量要少於100ppm。丹麥的標準為20ppm。

（CR/CNN/ 衛報）