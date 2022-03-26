法研究：甜味劑或增患癌風險

研究人員透過分析逾10萬名法國民眾在2009至2021年間自行申報的飲食、生活方式及病史數據，學者然後將攝取人造甜味劑量及癌症發病率作比較，同時將其他因素考慮在內，如吸煙、不良飲食、年齡及運動等。

研究主管、法國國家健康與醫學研究院（INSERM）研究主任圖維耶（Mathilde Touvier）表示，攝取甜味劑量遠超過中位數的人，患癌風險較沒有攝取的人士高13%。研究特別提到阿斯巴甜（aspartame）和醋磺內酯鉀（acesulfame potassium）兩種在汽水常見的甜味劑尤其會增加患癌風險。研究發現，逾半甜味劑攝取來自無糖汽水，餐桌甜味劑則佔29%。研究特別提到，多攝取人造甜味劑會導致乳癌及與肥胖相關癌症的風險增加。報告周四（24日）在期刊《公共科學圖書館：醫學》（PLOS Medicine）發表。

不過，沒參與研究的英國阿斯頓大學生物醫學家布朗（James Brown）認為，研究未提供足夠有力證據讓英國國民保健服務（NHS）改變目前建議。英國倫敦癌症研究院的高級研究員瓊斯（Michael Jones）亦認為，研究發現兩者的連繫不意味有因果關係，不能證明人造甜味劑會致癌。

（法新社）