所羅門證將與華簽安全協議

所羅門群島一名地方官員周四在網上披露一份外泄的兩國安全協議草案，提到所方可根據自身需要，要求中方派遣軍警等執法和武裝力量，協助維護社會秩序，中方亦可在徵得所方同意後，進行船舶訪問、後勤補給、中途停留和中轉。這項安全條約若簽署，將成為中國在澳洲和新西蘭數十年來一直視為「後院」地區所取得的重大進展。所羅門群島一名官員周四告訴路透社，政府已和中國簽署一項警務協議，並將提交一份涵蓋軍事的更廣泛安全協議建議案，供所國考慮。這項與中國的安全協議，將與所羅門群島和澳洲之間的協議相似。與澳洲的協議允許部署武裝部隊。

所羅門群島政府周五首次回應，證實「正在將其安全夥伴關係多樣化，包括與中國的關係」，並將與北京簽署多項協議，稱為了「增進我們人民的生活品質，解決我國面臨的軟、硬安全威脅，有必要擴大夥伴關係」。

澳洲國防部長達頓表示，在所羅門群島建立中國軍事基地的任何舉動，都令人擔憂。新西蘭外長馬胡塔發表聲明，稱「傳聞中的這一協議，其發展可能破壞長期支撐太平洋地區安全穩定的現有機制和安排」。

中國外交部發言人汪文斌昨日在例行記者會上表示，中國和所羅門在平等和互利共贏下展開正常安全合作，符合國際法和國際慣例。

（中央社/中新社/路透社）