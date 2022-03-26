朝射最大導彈 美祭新制裁 射程覆蓋美國 金正恩：要與美長期對抗

朝中社昨圖文並茂報道，金正恩周三下達試射新開發戰略武器的命令，翌日親赴平壤順安國際機場的現場，指導整個測試洲際彈道導彈「火星炮-17」（前稱「火星-17」）的過程。導彈從11車軸的發射車發射，以高角度上升至離地6248.5公里，用4052秒（約67分鐘）時間，飛到1090公里外，準確落入朝鮮東面的預定目標水域。朝鮮國營電視台播出多條顯示金正恩指揮過程的片段，顯示戴上太陽眼鏡的他如何指揮，配以慢動作和快速剪接等特效剪輯。

日本稱導彈落入專屬經濟區

這是朝鮮繼2017年11月後又一次洲際導彈的「全面」測試，而且它的飛行距離、高度都比朝鮮之前測試的洲際導彈更高更遠。日本稱該導彈落入北海道渡島半島以西約150公里的日本專屬經濟區內。防衛相岸信夫昨說：「這與此前的發射完全不同級別，是對日本和國際社會和平與穩定的嚴重威脅。」彭博社稱，「這爆炸性的證實了金正恩在過去4年持續發展核武器」。

官媒播剪輯影片展示下令過程

「火星炮-17」於2020年10月閱兵時初次亮相，估計長22至26米，直徑約2.5米，總重量估計達8萬至11萬公斤，韓聯社稱是世上最大型的洲際導彈。專家推測射程達1.5萬公里，能攜帶多枚核彈頭穿越太平洋襲擊美國本土。朝中社稱「火星炮-17」為「可靠的核戰爭遏制手段」，「此次試射清楚證明，武器系統的所有參數按設計要求準確達標……在實戰環境條件下迅速可靠運用」。報道指朝鮮半島地區軍事緊張每况愈下，與美國不可避免「伴隨核戰爭威脅的長期較量」。金正恩指，朝鮮要繼續「從質和量上持續加強強大核戰爭遏制力來保衛國家安全」，警告外部勢力倘企圖侵犯該國安全，將面對「慘痛代價」。

美日韓周四均譴責朝鮮試射洲際導彈違反聯合國安理會決議。在朝鮮發表發射洲際導彈報道後1小時，美國國務院宣布為遏制朝鮮的推進導彈計劃能力，以及遏制俄國轉移敏感物資用於朝鮮導彈計劃上，宣布制裁朝鮮、俄羅斯一些實體及個人，包括朝鮮國防科學院和一名朝鮮人，兩個俄國企業及一名俄國人。

（彭博社/路透社/法新社/共同社/韓聯社）