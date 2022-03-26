朝射最大導彈 美祭新制裁 射程覆蓋美國 金正恩：要與美長期對抗

【明報專訊】朝鮮昨天（25日）證實於周四成功發射世上最大型洲際彈道導彈「火星炮-17」，也是歷來試射最高最遠的一次。在場親自主持的領袖金正恩表示，要與美國長期對抗，並表明要推動核武發展。聯合國安理會周五在紐約開會商討，而美國國務院周四宣布對朝鮮及其背後提供導彈研發支持的俄羅斯組織和個人實施新制裁。
朝中社昨圖文並茂報道，金正恩周三下達試射新開發戰略武器的命令，翌日親赴平壤順安國際機場的現場，指導整個測試洲際彈道導彈「火星炮-17」（前稱「火星-17」）的過程。導彈從11車軸的發射車發射，以高角度上升至離地6248.5公里，用4052秒（約67分鐘）時間，飛到1090公里外，準確落入朝鮮東面的預定目標水域。朝鮮國營電視台播出多條顯示金正恩指揮過程的片段，顯示戴上太陽眼鏡的他如何指揮，配以慢動作和快速剪接等特效剪輯。
日本稱導彈落入專屬經濟區
這是朝鮮繼2017年11月後又一次洲際導彈的「全面」測試，而且它的飛行距離、高度都比朝鮮之前測試的洲際導彈更高更遠。日本稱該導彈落入北海道渡島半島以西約150公里的日本專屬經濟區內。防衛相岸信夫昨說：「這與此前的發射完全不同級別，是對日本和國際社會和平與穩定的嚴重威脅。」彭博社稱，「這爆炸性的證實了金正恩在過去4年持續發展核武器」。
官媒播剪輯影片展示下令過程
「火星炮-17」於2020年10月閱兵時初次亮相，估計長22至26米，直徑約2.5米，總重量估計達8萬至11萬公斤，韓聯社稱是世上最大型的洲際導彈。專家推測射程達1.5萬公里，能攜帶多枚核彈頭穿越太平洋襲擊美國本土。朝中社稱「火星炮-17」為「可靠的核戰爭遏制手段」，「此次試射清楚證明，武器系統的所有參數按設計要求準確達標……在實戰環境條件下迅速可靠運用」。報道指朝鮮半島地區軍事緊張每况愈下，與美國不可避免「伴隨核戰爭威脅的長期較量」。金正恩指，朝鮮要繼續「從質和量上持續加強強大核戰爭遏制力來保衛國家安全」，警告外部勢力倘企圖侵犯該國安全，將面對「慘痛代價」。
美日韓周四均譴責朝鮮試射洲際導彈違反聯合國安理會決議。在朝鮮發表發射洲際導彈報道後1小時，美國國務院宣布為遏制朝鮮的推進導彈計劃能力，以及遏制俄國轉移敏感物資用於朝鮮導彈計劃上，宣布制裁朝鮮、俄羅斯一些實體及個人，包括朝鮮國防科學院和一名朝鮮人，兩個俄國企業及一名俄國人。
（彭博社/路透社/法新社/共同社/韓聯社）