西方須依賴波蘭 暫擱嚴重分歧

美國總統拜登周五訪問波蘭前，副總統賀錦麗、國務卿布林肯和國防部長奧斯汀已於一個月內先後往訪，在美外交歷史上有一個國家有如此多高官短期內先後到訪，是極為罕有的。這表明波蘭作為運送武器和援助予烏克蘭樞紐之重要。

波蘭法律與公正黨（PiS）2015年上台，其反移民、壓制性小眾，推司法體制「改革」和嚴厲墮胎法等，被歐盟和美國批評民主法治倒退，民粹民族主義，與西方主流價值觀背道而馳。2020年10月，拜登形容波蘭是「極權主義政權」。歐盟針對華沙拒絕關閉法官紀律處分室，拒發360億歐元新冠疫情復蘇資金，並每日罰款100萬歐元，歐盟更醞釀要將波蘭踢走，雙方關係甚為惡劣。

不過，俄國攻烏後，波蘭至今已接收了逾200萬名烏克蘭難民，展現巨大人道主義努力。該國又願作輸送彈藥物資予烏克蘭的主要中轉站，呼籲對俄羅斯全面禁運等。

惟分析人士表示，華沙縱得短期名聲，但跟歐盟的長期衝突不太可能消失。

（衛報/Axios）

（俄軍侵烏）