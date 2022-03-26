圖用黃金避制裁 華府宣布禁涉俄黃金交易

據美國財政部聲明，美國個人被禁止參與包括黃金相關的任何涉及俄央行、俄國財政部或俄羅斯國家財富基金之交易，即實際上禁止黃金的交易商、分銷商、批發商和買手以至金融機構購買或促進黃金相關的涉俄交易。

分析相信，俄央行將會動用黃金來支撐大幅貶值的盧布，或變賣黃金換作不受制裁且具流通性的外匯，或直接用黃金購入商品和服務。

俄羅斯擁有全球第五大的2298.53噸黃金儲備，2014年吞併克里米亞被制裁後進一步增持黃金。美方估算，俄國黃金儲備總值在這些年間由1000億美元增至1400億美元（逾1萬億港元），相當於俄央行約20%資產。俄央行網站稱其黃金皆存於境內。

美懸賞千萬緝俄黑客

另外，美國司法部周四指控俄政府資助黑客，在2012年和2018年對美國等135國的數百間能源企業發動攻擊，受害者包括美國堪薩斯州一家核電運營商和沙特阿拉伯一處石化設施，故懸賞1000萬美元，緝拿一名受僱於俄羅斯國防部附屬機構的電腦程式編寫員，及3名疑似俄羅斯聯邦安全局（FSB）僱員。

（彭博社/路透社/法新社/哥倫比亞廣播公司）

（俄軍侵烏）