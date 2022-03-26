車臣領袖：已控制馬里烏波爾市政廳

卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）周四在Telegram發布在車臣拍攝的手機影片，顯示俄羅斯國會議員德利姆哈諾夫（Adam Delimkhanov）向「我們的英勇人員」交談：「我們的人在無線電上說，他們解放了馬里烏波爾當局的大樓，懸掛起我們的旗幟。」卡迪羅夫又貼文指烏國部隊已逃亡，而他們的其他部隊則打擊烏國極右民兵組織亞速營（Azov battalion）。數小時後卡迪羅夫再發布影片表示俄軍「已完成清理該市東面的住宅區」。法新社引述影片指一班士兵在一幢損毀建築物上升起有卡迪羅夫肖像的旗幟。

烏克蘭外交部周四指，俄羅斯發動新一輪針對馬里烏波爾民眾的恐怖行動，稱約6000名居民被強行送到俄羅斯的營地作為人質，又正迫使該市左岸區（Left Bank）1.5萬名居民前往俄羅斯。

美：俄導彈失敗率達六成

俄羅斯原計劃閃電控制烏克蘭，但這目標目前仍未達到，近期甚至有指包圍首都基輔的俄軍被擊退幾十公里。有美國官員向路透社表示，俄軍推進受阻，或與俄方精確制導導彈的攻擊失敗率達六成有關。官員未有提出有關證據及導致導彈失準的原因。路透社稱未能確定何謂標準巡航導彈失敗率，但有專家指任何20%或以上失敗率也算高。

另外，國際原子能機構（IAEA）周四稱烏克蘭通報指俄軍炮擊城市斯拉夫蒂奇（Slavutych），該市住有不少在切爾諾貝爾核電站工作的人；俄軍侵烏後不久核電站就落入俄軍控制。IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）指事發前數日，核電站技術人員工作近四星期未有輪班換人後，才終於輪換返回斯拉夫蒂奇的家。

（法新社/路透社/新聞週刊）

（俄軍侵烏）