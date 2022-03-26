拜登赴波蘭近烏邊境示支持 警告俄倘用化武 將面臨「相似回應」

拜登昨到訪距離烏克蘭邊境約80公里的波蘭東南部城市熱舒夫（Rzeszow），與杜達見面並探視駐守當地的第82空降師，並會見在當地逃避戰火的烏克蘭人。波蘭在助烏克蘭人逃難上發揮關鍵作用，該國邊境防衛隊昨指，自俄軍侵烏以來，已有逾220萬名烏克蘭人逃入波蘭。波蘭學者推算，目前仍有約120萬至130萬名流離失所的烏克蘭人滯留當地。

拜登周四在布魯塞爾先後出席北約特別峰會和七大工業國集團（G7）峰會，焦點包括商討如何支持烏克蘭的周邊鄰國應對難民潮，以及如何減少歐洲對俄羅斯能源的依賴。拜登會後強調，北約和歐洲盟友團結一致，並已加強北約東翼的集體防衛。他表明在北約6月再次舉行峰會前，美國將與其他成員國商討增加部署和加強北約防衛能力的方案。他又宣布對一批俄羅斯政客、寡頭和國防企業展開新一輪制裁，並撥款10億美元（約78億港元）作人道援助。

籲將俄逐出G20 讓烏成觀察員

與此同時，拜登主張俄羅斯應被逐出二十國集團（G20），即使不能踢走俄羅斯，也應容許烏克蘭以觀察員身分與會。G20峰會原定今秋在印尼峇里舉行，儘管雅加達官方立場是譴責俄方破壞烏克蘭領土完整，但拜登的要求勢令印尼進一步捲入政治漩渦。中國早前已施壓印尼，尋求阻止烏克蘭成為G20峰會議題。

隨着莫斯科在烏行動進度遜於預期，西方愈來愈憂慮普京會不惜出動化武。拜登周四高調警告俄方任何化武攻擊「皆會觸發相似（in kind）的回應」，但他指北約屆時才會作出相應決定，「回應的性質會視乎（化武）使用的性質」。英國首相約翰遜也表示，俄方動用生化武器將面臨「非常、非常嚴重」的後果。北約反覆表明不會派兵進駐烏克蘭。

與歐盟簽供氣協議 減對俄依賴

另外，美國與歐盟昨日正式宣布大型的液化天然氣供應協議，按此美國會在今年內向歐盟提供至少額外150億立方米的液化天然氣，有望促進歐盟減低對俄羅斯的能源依賴。俄羅斯目前供應歐盟約四成的天然氣需求，但在俄軍侵烏後，歐盟宣布展開削減採購俄國天然氣計劃，目標是今年內削減三分之二的俄氣進口。然而，外界對進展進度存有疑惑，除俄羅斯以外，卡塔爾是另一重要天然氣出口國，但多哈表明沒有太多餘力可調撥供氣予歐洲。另一問題是，歐洲的液化天然氣接收站不足。

（BBC/衛報/華盛頓郵報/華爾街日報）

（俄軍侵烏）