美首名女國務卿奧爾布賴特病逝

奧爾布賴特家屬發布噩耗後，聯合國安理會成員國代表周三會前為她起立默哀一分鐘。美國總統拜登指示政府大樓下半旗至3月27日，他稱讚奧爾布賴特「是一股力量，她的雙手改變了歷史的浪潮」。前總統克林頓稱她是「推動自由、民主和人權的熱情力量」。捷克外長利帕夫斯基稱她是「民主人權的堅定倡導者」。波蘭總統杜達紀念她促成波蘭等國加入北約，「為跨大西洋共同體的安全和價值觀作出了巨大貢獻」。

奧爾布賴特1937年5月15日生於捷克斯洛伐克布拉格，有猶太血統，11歲隨在祖國原任外交官的父親Josef Korbel以政治難民身分到了美國。她原在學院執教政治學，通曉6種語言，1970年代中期開始參與為民主黨獻策。

推動北約繞聯合國出兵惹爭議

到了克林頓主政期間，奧爾布賴特先於1993年至1997年任美國駐聯合國大使，到1997年成為美國首名女國務卿，是時任政府中職務最高的女性官員。奧爾布賴特任內推進中東和平進程，改善與中俄關係，推動北約東擴促成波蘭、匈牙利和捷克加入，締造了98次出訪紀錄及曾訪平壤見朝鮮領袖金正日。

奧爾布賴特任內也有不少爭議。1994年，奧爾布賴特推動聯合國維和部隊撤出盧旺達，結果不久便爆發導致80萬人死亡的盧旺達大屠殺；她後來稱這是她一大憾事。到波斯尼亞戰爭，她主張出兵且向聯合國安理會提交了塞族人屠殺波斯尼亞穆斯林的證據，推動授權北約於1995年空襲致使戰爭落幕。但到1999年3月，她為遏止科索沃衝突演變為種族清洗，促使以美國為首的北約未經安理會授權而出動空襲南斯拉夫塞族陣地，備受抨擊。

奧爾布賴特上月底投書《紐約時報》，指俄羅斯總統普京侵烏將會犯下歷史錯誤，令俄羅斯付出沉重代價。

（CNN/彭博社/路透社/法新社）