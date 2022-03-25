朝鮮疑試射新型洲際導彈 韓斥毁約 連射導彈展應對能力

【明報專訊】朝鮮昨天事隔逾4年再成功試射洲際彈道導彈，導彈的飛行高度與飛行時間皆打破前紀錄，料為新型洲際導彈。美韓日俱表憤怒和譴責朝鮮違反聯合國安理會決議。韓國一度從海、陸、空發射導彈回應，以示應對能力。韓國總統文在寅昨主持國家安全保障會議時強烈譴責朝鮮領導人金正恩打破與國際社會的約定。
韓國聯合參謀本部昨稱，朝鮮於午後2時33分從平壤附近的順安發射一枚導彈，飛行了1080公里，最高約逾6200公里。日本防衛省稱，該朝鮮彈道導彈於3時44分落入日本專屬經濟區（EEZ），其飛行高度為迄今最高，飛行歷時71分鐘，也是迄今最長。朝鮮對上一次試射洲際導彈是2017年11月29日，該次發射「火星-15」型飛行了約53分鐘，最高4475公里，飛行了950公里，外界推測其實際射程可達1.3萬公里。武器專家估算昨日導彈倘以正常角度發射，可攜重量不到1噸的彈頭，射至1.5萬公里外，可達美國本土。
飛行高度距離破紀錄
韓聯社報道，韓軍和情報部門昨暫研判，朝鮮試射的可能是升級版「火星-15」型洲際導彈，但亦不排除朝鮮發射其他型號洲際彈道導彈的可能性。朝鮮曾為衛星測試，於上月27日、 本月5日和16日發射疑似為「火星-17」型的彈道洲際導彈，但後一次空中爆炸失敗。有觀點認為，朝鮮在試射失敗8天後再次射彈，或意在挽回失敗。亦有觀點推測，朝方近日試射或有意趁韓國新舊政權交替之際探測韓軍戒備態勢。
韓國為回應朝鮮的挑釁和展示應對能力，海陸空三軍於昨午4時25分起在東部海域同時發射了一枚「海星二」型艦對地導彈、一枚「玄武二」型地對地導彈、一枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS）戰術導彈，及兩枚空對地聯合直接攻擊彈（JDAM）。