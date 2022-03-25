朝鮮疑試射新型洲際導彈 韓斥毁約 連射導彈展應對能力

韓國聯合參謀本部昨稱，朝鮮於午後2時33分從平壤附近的順安發射一枚導彈，飛行了1080公里，最高約逾6200公里。日本防衛省稱，該朝鮮彈道導彈於3時44分落入日本專屬經濟區（EEZ），其飛行高度為迄今最高，飛行歷時71分鐘，也是迄今最長。朝鮮對上一次試射洲際導彈是2017年11月29日，該次發射「火星-15」型飛行了約53分鐘，最高4475公里，飛行了950公里，外界推測其實際射程可達1.3萬公里。武器專家估算昨日導彈倘以正常角度發射，可攜重量不到1噸的彈頭，射至1.5萬公里外，可達美國本土。

飛行高度距離破紀錄

韓聯社報道，韓軍和情報部門昨暫研判，朝鮮試射的可能是升級版「火星-15」型洲際導彈，但亦不排除朝鮮發射其他型號洲際彈道導彈的可能性。朝鮮曾為衛星測試，於上月27日、 本月5日和16日發射疑似為「火星-17」型的彈道洲際導彈，但後一次空中爆炸失敗。有觀點認為，朝鮮在試射失敗8天後再次射彈，或意在挽回失敗。亦有觀點推測，朝方近日試射或有意趁韓國新舊政權交替之際探測韓軍戒備態勢。

韓國為回應朝鮮的挑釁和展示應對能力，海陸空三軍於昨午4時25分起在東部海域同時發射了一枚「海星二」型艦對地導彈、一枚「玄武二」型地對地導彈、一枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS）戰術導彈，及兩枚空對地聯合直接攻擊彈（JDAM）。

（Newsis/共同社/法新社/韓聯社）