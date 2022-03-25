日本內望：烏克蘭戰爭的日系統衝擊 ／文：張望

安倍在此時提出核武裝的敏感議題，用意何在？日本社會對使用核武的忌諱會否改變？

關注如何面對核大國恐嚇

核武裝的安全選擇，在2000年代曾在日本輿論界出現，但在日本國內一直屬於不受歡迎的少數意見。2002年，當時作為自民黨幹事長的安倍曾在早稻田大學的一個演講中提到日本可以擁有小型原子彈， 但當時主流日本安全專家的普遍意見是：日本列島地形狹小且人口密集，不具備構築大國核戰力的條件，且在道義上違背和平憲法第九條的精神。

然而，本次俄烏戰爭的突然爆發，令自民黨部分議員目睹俄羅斯對西方國家的核恐嚇，威脅動用核武器實施反製，嚇阻北約介入烏克蘭。因此，他們開始思考日本本身的安全處境：即作為非核國家的日本應如何面對來自核大國的敲榨？有自民黨議員甚至質疑：昭和時代形成的反核規範，在令和時代是否有必要維持？安倍的「核共享」發言，就是在這樣的政治脈絡下產生的。所謂「核共享」，是北約核威懾政策中的一個重要概念，指的是不擁有核武的北約國家可以在戰時使用美國的核武器對抗冷戰時期蘇聯對歐洲可能的核打擊。鑑於目前俄烏戰爭的經驗，安倍或許想和美國建立一套安全共享機製，令日本能在戰時使用美國核武（而非研製本國核武），以應對來自中俄可能的核威脅。

從美國角度來看，安倍的構想或許完全是一廂情願。在美主日從的不平等關係下，美國的核武只會牢牢掌握在駐日美軍手中，主動權在美方。早在冷戰期間，美國軍方就經常在日本不知情的情况下將核武部署在沖繩的美軍基地。

安倍質疑岸田的領袖質素

2017年秋，NHK電視台播出的專題紀錄片《沖繩與核》曾披露，1960年代的沖繩美軍基地曾發生多次核事故，並差點把日本拖入美蘇對抗的核前線。從日方角度來看，東京擔心的是：當日本的安全受到威脅（如釣魚島（日稱尖閣諸島）或北方四島有事），美國目前提供的核保護傘是否會真的會延伸到日本？同盟關係中的「被遺棄的恐懼（fear of abandonment），一直困擾着日本的政治菁英。

安倍本次發言的另一個深意，是面向日本的國內/黨內政治，尤其是針對目前執政的岸田政府。2022年2月，立場保守的日本《文藝春秋》雜誌刊出了一篇安倍的訪談，多少反映了他當前的心境。

在訪談中，安倍不厭其煩地反覆強調：日本目前最需要的是能在危機下領導日本的有魄力的政治家，並大力推薦高市早苗作為日本的下一代領袖，暗諷當前執政的首相岸田缺乏決斷力，沒有領導日本的資質。從自民黨黨內鬥爭的脈絡來看，本次安倍的「核共享」發言，可以說是繼2021年12月「台灣有事論」發言後又一次針對岸田政權的挑釁，意圖逼迫岸田認真思考日本的國家安全問題。出身反核都市廣島的岸田於「安倍發言」後在國會答辯中反覆澄清：「核共享」的概念和日本國內法理框架相違背，內閣將在堅持非核三原則的同時擴大日美兩國的對外嚇阻力。然而，以安倍為代表的自民黨黨內保守派對岸田的答辯尤為不滿，質疑他只考慮自身選區民眾的反核偏好，放棄討論關乎日本國家安全的政策選項。

以戰爭處理爭端手法值反思

孫子曰：兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。本次俄羅斯出兵烏克蘭，源於北約多年東擴的擠壓，其本質屬於預防性戰爭（preventive war），可以理解，但這種安全焦慮是否一定需要通過武力手段來解決，是否是一場值得冒着人道主義災難而不得不打的戰爭，值得深思。俄烏戰爭爆發前，以《人類簡史》而聞名國際學術界的以色列歷史學者諾亞赫拉利（Yuval Noah Harari）在《經濟學人》（2022年2月12日）上發表文章，從人類文明發展的高度來思考當前的烏克蘭局勢。他寫道：烏克蘭危機的核心，是一個關乎歷史本質和人性本質（nature of humanity）的問題，涉及到人類能否改變他們處理爭端的行為方式，還是讓歷史無休止地不斷重演？赫拉利指出，戰爭的衰落和逐漸減少，本來是過去30年人類文明的一大成就，但如果強國擊敗弱小鄰國在未來成為常態，國際政治將不得不重新回到以前的叢林法則，各國領袖將不得不削減教育和醫療經費，轉而把財力集中在加強戰備，擴軍自保。

如何防止戰爭和構築和平，是國際關係研究的永恒課題。日本核武裝論的再浮現，作為俄烏戰爭的非故意系統效應（unintended system effects），似乎正印證了這位以色列學者不樂觀的前瞻預測，值得各國政治社會精英和國際關系學者的戒懼和反思！

日本早稻田大學國際教養學部准教授

文：張望