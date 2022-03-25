北約東翼4國增戰鬥群 加碼援烏

烏總統指控俄軍用磷彈

烏克蘭總統澤連斯基早前對外呼籲向烏國提供重型防空系統和戰機，他昨透過視像向北約發表演說時重申有關要求，並指控俄羅斯在烏克蘭使用磷彈。斯托爾滕貝格周三表示北約預計周四會同意提供額外協助，包括網絡安全支援及應對化學、生物、輻射和核威脅的設備。他指北約決心盡力支持烏克蘭，但有責任確保戰爭不會升級至超出烏克蘭，變成北約和俄羅斯之間的衝突。

北約一直拒絕出兵協助烏克蘭，但已在從波羅的海到黑海之間的北約東翼部署約4萬士兵。斯托爾滕貝格稱聯盟將同意再派出4個戰鬥群到保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克4國。法新社指鄰近俄羅斯的北約成員國呼籲派出足夠的部隊，抵禦俄羅斯潛在攻擊，北約正考慮進一步長遠大幅增加在東翼的部隊，斯托爾滕貝格稱會採取必要措施保護盟友。

另外美國國務卿布林肯周三表示，美方仔細檢視來自公開及情報來源的資料後，認為俄軍成員入侵烏克蘭時犯下戰爭罪。他指俄軍2月24日侵烏以來，看到不少無差別攻擊、蓄意襲擊平民和其他暴行的可靠報告，美方將致力使用所有可用工具究責，包括刑事起訴。

（法新社/路透社）