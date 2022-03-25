美輸氣助歐 俄要盧布結算反制 普京針對歐洲「不友善國家」 惹違約質疑

歐美多國反對俄軍侵烏，而美國推動歐洲禁止進口俄羅斯石油，俄羅斯以中斷天然氣供應作威脅，促使歐洲研究降低對俄國能源依賴。拜登周四及周五在布魯塞爾分別出席北約、七大工業國（G7）和歐洲理事會會議，《華爾街日報》周四報道，拜登周五跟歐盟委員會主席馮德萊恩會面時，會提及運送液化天然氣的計劃。馮德萊恩周三向歐洲議會議員表示，所有歐盟成員國可就減少依賴俄羅斯天然氣作出貢獻，「明日我會跟拜登討論如何在未來數月優先考慮從美國向歐盟提供液化天然氣。我們的目標是為未來兩個冬季提供額外供應承諾」。

摩通總裁促制定能源「馬歇爾計劃」

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）周三亦表示，拜登周五會與歐盟委員會就減少對俄羅斯能源依賴的措施發表聲明，但拒絕透露詳情，「可以預期美國會研究增加液化天然氣供應——增加對歐洲液化天然氣供應——不僅在數年內，亦是在數月內。當然，有關數量會隨時間增加」。他又稱協助歐洲減低對俄羅斯依賴的目標是主要優先事項，而美國已經增加對歐洲天然氣供應。

拜登訪歐之前，美國財長耶倫、蘇利文和國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）本周曾與埃克森美孚行政總裁伍茲、能源企業如馬拉松石油（Marathon Petroleum Corp）高層，和其他大型企業領袖如摩根大通行政總裁戴蒙開會，戴蒙建議白宮制定「馬歇爾計劃」，增加美國天然氣產量及縮短風電場等可再生能源生產的開發時間；他們亦討論美國油氣生產商如何準備提高產量，及當歐洲決定與美國一同禁止進口俄羅斯原油時，可能要彌補產量不足的情况。

消息指烏總統促勿制裁艾巴莫域

俄羅斯入侵烏克蘭的4個星期以來，多個國家宣布連串制裁俄羅斯行動，拜登此行亦將公布新一輪制裁行動。《華盛頓郵報》引述兩名消息人士指，新制裁預計會針對大批俄羅斯國會議員、國防企業及子公司，和俄國經濟的其他範疇，而消息人士亦強調這些計劃可能會變。消息又指拜登亦保留一些制裁選項，例如未有制裁俄國寡頭艾巴莫域（Roman Abramovich），指因為烏克蘭總統澤連斯基提出有關要求，理由是艾巴莫域或有助烏俄和談。

石油及天然氣供應是俄羅斯抗衡歐美制裁的少數選項，普京周三宣布會要求「不友善的」歐洲天然氣買家以盧布付帳單，作為反制。這意味要買天然氣就要先購入俄羅斯盧布，而商品交易商正設法了解有關措施，特別是價格上的影響。德國經濟部長哈貝克批評普京的要求違反合約。

普京給予俄羅斯央行及政府一星期，找出讓買家在國內市場取得盧布的方法。俄羅斯以管道向歐洲供應天然氣的合約通常以歐元結算。

（華盛頓郵報/彭博社/金融時報/路透社）