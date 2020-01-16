以國恐襲 巴人捅撞途人4死 34歲疑兇原為教師 曾擬加入ISIS遭判囚

以色列警方和醫療部門表示，疑兇先在貝爾謝巴（Beersheba）一處油站用刀刺向一名女子，再駕車撞向一名騎單車的六旬老翁，最後在一間購物中心前下車，再隨機刀襲途人。駛經現場的巴士司機柴伊莫夫（Arthur Chaimov）原以為發生交通意外，見有人持刀行兇便拿個人手槍下車，和另一名途人與疑兇對峙，其間疑兇不聽勸阻步步進逼，柴伊莫夫開槍當場擊斃對方。4名死者年齡介乎43歲至67歲。另有兩人一度重傷，經送院急救後情况轉趨穩定。

巴士司機擊斃疑兇

綜合以警和多間傳媒消息，疑兇是34歲巴人男子穆罕默德（Mohammad Ghaleb Abu al-Qi'an）。他本是內蓋夫（Negev）一處貝都因人城鎮的學校教師，曾因涉嫌計劃加入敘利亞的ISIS被判入獄4年，於2019年獲釋。當局正調查今次事件，相信疑兇單獨犯案。

以色列總理班納特指安全部隊以「最快速度」應對事件，並承諾將打擊「恐怖分子」。國防部長甘茨強調軍方和安全部隊「將會用盡一切方法防止恐怖事件」。以國阿拉伯政黨亦有作出譴責。掌控加沙的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯則讚揚疑兇發動「英雄式行動」，但否認他是成員。

今次是自2016年造成4死16傷的特拉維夫市場槍擊事件後，以色列死傷最嚴重的針對平民襲擊。過去數周西岸地區和東耶路撒冷發生多宗致命襲擊事件，部分疑兇當場被以方執法人員擊斃。西方傳媒報道，緊張局勢或與今年伊斯蘭教齋戒月將於下月開始有關。聯合國安理會周二舉行會議審議中東巴勒斯坦問題。中國常駐聯合國代表張軍在發言時表示，中方對近期巴勒斯坦被佔領土安全形勢惡化感到擔憂。

（以色列時報/國土報/路透社/法新社/中新社）