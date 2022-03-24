烏軍偷襲游擊見效 乏力大反擊

西方觀察家指出，烏軍機動部隊以偷襲和游擊戰術打擊俄軍弱點，攻擊主要道路上的俄軍裝甲車行列，以及摧毁俄軍補給。北約歐洲地區退休高級指揮軍官布里德洛夫（Philip Breedlove）向《華爾街日報》表示，烏軍裝備雖遠不及俄軍精良，但他們「聰明地」小規模攻擊俄軍後方，令俄軍蒙受損失。

英國智庫皇家聯合研究所（RUSI）陸戰研究分析員雷諾茲（Nick Reynolds）指出，「烏軍針對打擊敵軍脆弱目標非常有效」，但俄軍在烏克蘭東部和東南部有更多來自俄控制地區的直接補給線，且俄軍亦正在馬里烏波爾、哈爾科夫等城市的周圍投入更多及更有殺傷力的部隊，雷諾茲認為烏軍若要收復相關失地，須等待俄方士氣和後勤崩潰。

俄軍料折損最少62各類軍機

《華爾街日報》同日另一篇分析文章引述包括烏克蘭在內多名國防專家指出，俄軍在開戰初期未能完全摧毁烏軍的防空系統，令烏方目前能在國內多地利用長程防空系統迫使俄軍機低飛，進入美製「刺針」（Stinger）短程防空導彈的射程內而遭擊墜。據軍事網誌Oryx統計，俄軍至目前最少損失62架軍機、直升機和無人機，當中包括先進的蘇-34戰鬥轟炸機和卡-52「短吻鱷」攻擊直升機。

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）