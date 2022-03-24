拜登今抵歐協調制俄新行動 消息：歐盟分歧難實施石油禁運

料增制裁逾300俄議員

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）周二表示，拜登訪歐期間，將在比利時布魯塞爾和盟友共同協調對烏克蘭的下階段軍事援助，並將宣布新一波對俄制裁。

他也將與盟國合作，調整北約東翼軍隊部署。拜登之後會到波蘭首都華沙，與波蘭總統杜達舉行雙邊會談，討論對烏克蘭的人道主義援助等問題。

《華爾街日報》周二引述美國官員並援引內部文件報道，拜登政府將與歐盟和G7成員國協調，宣布制裁400名俄羅斯人，包括國家杜馬（下議院）328名議員及多名社會精英。拜登也將宣布加強歐洲能源安全，減少歐洲對俄羅斯天然氣依賴的聯合行動。同時美國也將對烏克蘭提供更多人道協助。

美國CNBC周二引述消息人士報道，歐盟不大可能對俄實施石油禁運。一名歐盟官員向CNBC表示，只有少數國家支持石油禁運。另一名歐盟官員稱，討論雖然繼續，但除非俄羅斯總統普京做出更可惡的行為，否則本周不會有任何決定。

自俄羅斯出兵烏克蘭以來，美歐已宣布將部分俄銀行排除出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統、制裁普京在內的俄政府和軍方高層、取消俄「最惠國待遇」等一系列制裁措施。本月8日，美國還宣布禁止進口俄羅斯石油、液化天然氣和煤炭。

（路透社/華爾街日報/CNBC）

（俄軍侵烏）