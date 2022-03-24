侵烏一月 俄稱未達標拒排除核武 美國北約評估：白俄料介入援俄

俄軍2月24日入侵烏克蘭，普京4天後即宣布俄羅斯核武部隊已處於高度戒備狀態，引發全球關注。佩斯科夫（Dmitry Peskov）周二接受美國有線新聞網絡（CNN）資深戰地記者阿曼普爾（Christiane Amanpour）訪問，被問到是否「確信或有信心」普京不會在俄烏衝突中動用核選項，他說：「如果我國生存受威脅，就會用。」當被問及普京覺得迄今在烏克蘭達成了什麼時，佩斯科夫說：「他還沒有取得成就。」但他稱，俄羅斯在烏克蘭的「特別軍事行動」正「嚴格按照事先確立的計劃和目的實行」。

普京發言人堅稱沒炸民用目標

儘管許多照片和影片顯示烏克蘭大量民用目標被炸，但佩斯科夫表示俄軍沒攻擊平民，俄羅斯亦無意佔領鄰國。他說，今次軍事行動的主要目標是「清剿烏克蘭的軍事潛力」，確保烏克蘭成為中立國家，「這就是為何我們的軍隊只鎖定烏克蘭境內的軍事目標，而非民用目標」。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）周二形容佩斯科夫這番話很「危險」，說這「不是一個負責任擁核國應有的舉動」。但他強調，國防部「還沒看到任何迹象，足以讓我們得出必須改變戰略震懾態勢的結論」。西方國防官員在普京上月下令核武部隊進入高度警戒後表示，他們沒發現俄羅斯核武部隊顯著動員迹象，包括戰略轟炸機、導彈和潛艇等。

烏軍重奪基輔外圍戰略重鎮

俄羅斯出兵烏克蘭原預期可速戰速決，但遇烏軍頑抗，戰况拉鋸。烏克蘭軍方周二更宣布，重奪離基輔約64公里的戰略重鎮馬卡里夫（Makariv），這使烏軍可奪回重要公路，阻止俄軍從西北部包圍基輔。當地官員上載的影片和照片顯示，烏克蘭警察恢復在該鎮巡邏，但鎮內建築已被嚴重破壞。除了馬卡里夫，烏軍也試圖重奪南部赫爾松（Kherson）地區，而東南部港口城市馬里烏波爾則仍遭圍困，烏克蘭政府說，約有10萬名平民仍受困在這座遭戰火蹂躪的城市，食物、用水、電力或暖氣都短缺。

美評估俄軍補給後勤出問題

英國《衛報》周二引述烏軍指揮官報道，俄軍的供應鏈已中斷，剩下的燃料、糧食及彈藥只能維持多3天。美國國防部的評估亦稱，俄軍在烏克蘭的戰鬥力首度降至原本的90%以下。美國國防部一名高級官員周二稱，俄軍「在許多戰線陷入苦戰」，出現補給線與後勤等問題，國防部甚至看到一些俄軍因欠缺足夠禦寒裝備導致凍傷而撤退的迹象。美國防部官員早前指出，失去10%軍力可使單一部隊無法執行與戰鬥相關的任務，亦影響士氣。

CNN報道，美國和北約官員認為，俄羅斯面對戰事膠着，白俄羅斯可能很快就加入支援俄軍。北約一名軍官周一稱，白俄介入俄烏衝突的可能性愈來愈大，因為普京需要支援。白俄反對派消息人士亦稱，白俄作戰部隊已準備就緒，最快未來幾天就會進入烏克蘭，可部署數千兵力。另一北約高級情報官員表示，北約評估白俄政府「正在安排一些賦予白俄合理進攻烏克蘭的條件」。白俄上月通過修憲放棄無核地位，並讓俄軍永久進駐。

（CNN/華盛頓郵報/紐約時報）

（俄軍侵烏）