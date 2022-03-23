美研究：新冠增患糖尿風險 料病毒損胰臟 影響分泌胰島素

密蘇里州的聖路易斯華盛頓大學的研究員分析了美國退伍軍人健康管理系統（Veterans Health Administration system）中過去一年內約18.1萬名新冠確診者的紀錄，並與800萬名沒確診者的資料作比較，從而得出上述結論。分析發現，相關糖尿病患者大多屬二型糖尿病（Type 2 diabetes）。

大多屬二型糖尿病

二型糖尿病屬最常見的一種糖尿病，與飲食和運動有關，這類患者對體內調節血糖水平的胰島素產生抗拒而發病。這次研究未能確定為何感染新冠可能導致糖尿病，其中一個可能是病毒損害胰臟分泌胰島素的能力，又或身體對新冠病毒的強烈免疫反應導致低度炎症，干擾胰島素分泌和敏感度。

另有其他研究就感染新冠病毒後患糖尿病提出其他推論，例如指病毒可感染胰臟β細胞，令胰臟減少製造胰島素，亦有研究指新冠病毒可能會選擇性地攻擊胰臟β細胞。此外，有醫生認為患二型糖尿病和心臟病可能只是因疫情期間體重增加、運動減少有關。

目前不同研究對於「長新冠」（long covid，或稱新冠後遺症）的認識，主要集中於康復者出現的認知能力、疲勞及呼吸急速等問題，另亦有研究指新冠病毒可能損害男性康復者的生殖能力等。

上述報告的主要作者、聖路易斯華盛頓大學臨牀流行病學家阿里（Ziyad Al-Aly）指出，這次發現新冠康復者不止可能有「腦霧」或疲勞問題，亦可能有糖尿病及心臟和腎臟問題。視乎病歷，每個新冠患者的症狀、痊癒所需時間及後遺症都可能不同。

有數據顯示，大多數人會在12 周內完全康復，亦有人的症狀持續較長時間。上述研究刊於期刊《刺血針糖尿病和內分泌學》（Lancet Diabetes and Endocrinology）。

（華爾街日報）

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