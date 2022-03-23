外交文宣戰場 美俄互指控用化武

極右新聞網指拜登兒子涉事

美國早前否認俄方的生化武器指控，華府及西方傳媒的事實核查指出，烏克蘭有數十間研究危險疾病的公共衛生實驗室，部分獲美國、歐盟以至世衛的財政及其他援助。另外美國在1990年代設立「降低生物威脅計劃」，為減低烏克蘭等前蘇聯加盟共和國生物武器風險，出資協助這些地方的實驗室現代化和添置器材，但實驗室由烏克蘭而非美國管理。

不過，美方的澄清並未平息支持俄方及反拜登陣營的指控，甚至把矛頭指向拜登本人。美國極右新聞網站The Gateway Pundit 3月10日報道，它透過網站存檔平台Wayback Machine發現拜登之子亨特（Hunter Biden）透過旗下投資公司，提供資金予有份在烏克蘭設立生物實驗室的企業。報道又稱在該平台找到文件顯示美國國防部在企業Black & Veatch協助下在烏克蘭設立生物實驗室。然而，資料顯示The Gateway Pundit過去有多次散播假新聞的「往績」，同樣難以取信外界。

拜登周一（21日）在華盛頓出席活動時，再次否認俄方指控，並指俄羅斯正考慮在俄烏戰爭中使用生化武器。拜登說：「（俄羅斯總統普京）已被逼至牆角，現在他正在談他設計的另一場嫁禍行動，包括聲稱我們美國在歐洲有生化武器，這根本不是真的。他們還在指烏克蘭擁有生物和化學武器，這是一個明顯迹象，說明他（普京）正考慮使用這兩種武器。」

（路透社）

（俄軍侵烏）