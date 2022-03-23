烏總統稱和談結果須公投表決

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基周一（21日）接受該國地區公共網媒Suspilne訪問時表明，在和平談判中任何跟俄羅斯達成的協議，都會被提交到公投表決。他表明即使是已被俄羅斯吞併的克里米亞以及俄羅斯承認獨立地位的頓巴斯地區，都會是討論範圍。有研究烏克蘭的學者分析，交到公投解決，意味着割讓領土的提案都幾乎不可能過關，因為烏克蘭人自覺面臨存亡威脅，那不止關乎失去領土，也關乎面臨被高度「俄羅斯化」。
澤連斯基說：「我向所有談判團體解釋過，當你談及那些（在未來協議的）所有變化，他們會是歷史性的……我們會返到公投（表決）。人民需要衡量是否作出特定類型的妥協。」他表明已準備「以任何方式」跟俄羅斯總統普京會面，即使是克里米亞和頓巴斯地區的地位問題，都可以二人在第一次會面就討論。但他表明，其政府不會放棄被包圍的馬里烏波爾，更不用說首都基輔和第二大城市哈爾科夫。
稱已明白北約國怕俄而拒烏
他對烏克蘭是否應該永遠不加入北約的關鍵問題有仔細解說，他表明已明白北約不會接納烏克蘭，是因其成員國「害怕俄羅斯」，因此烏克蘭只能尋求「其他安全保證」。向來不滿北約東擴的俄羅斯，堅持要得到烏克蘭永不被納入北約的保證。
（法新社）
（俄軍侵烏）
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