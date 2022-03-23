烏總統稱和談結果須公投表決

澤連斯基說：「我向所有談判團體解釋過，當你談及那些（在未來協議的）所有變化，他們會是歷史性的……我們會返到公投（表決）。人民需要衡量是否作出特定類型的妥協。」他表明已準備「以任何方式」跟俄羅斯總統普京會面，即使是克里米亞和頓巴斯地區的地位問題，都可以二人在第一次會面就討論。但他表明，其政府不會放棄被包圍的馬里烏波爾，更不用說首都基輔和第二大城市哈爾科夫。

稱已明白北約國怕俄而拒烏

他對烏克蘭是否應該永遠不加入北約的關鍵問題有仔細解說，他表明已明白北約不會接納烏克蘭，是因其成員國「害怕俄羅斯」，因此烏克蘭只能尋求「其他安全保證」。向來不滿北約東擴的俄羅斯，堅持要得到烏克蘭永不被納入北約的保證。

（法新社）

（俄軍侵烏）