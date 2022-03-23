歐盟通過「戰略指南針」 建5000人快速反應部隊

定安全防衛政策四大支柱

歐盟這次全面修訂安全戰略的導火線是去年美國和北約部隊撤出阿富汗的混亂情况，去年11月由歐盟外交及安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）提出初版，其後各成員展開商討，到俄軍侵烏後更顯迫切。《戰略指南針》文件開宗明義指出，在俄羅斯對烏克蘭展開不正當和未受挑釁下的入侵，以及其他大型地緣政治變化下，歐洲重回戰爭，這點正在挑戰歐盟推動願景和捍衛自身利益的能力。

《戰略指南針》提出歐盟未來安全及防衛政策有以下四大支柱：行動、投資、伙伴和安全。其中以行動部分的快速應變部隊提案最受矚目。歐盟原先有設立兩組各1500人的戰鬥群，但多年來名不副實，連兵力都短缺。最新方案提出建立兵力達到5000人的「歐盟快速反應部隊」，包括海、陸、空三軍的元素，以應對不同類型的危機，目標是2025年或之前全面投入運作。而在投資方面，文件指歐盟成員國都已承諾大幅提供防務支出。

博雷利表示，威脅正在增加，不作為的代價很明顯，《戰略指南針》是行動的指引，展示就達成未來10年歐盟安全和防務政策目標的雄心方式，有助歐盟面對安全責任、面對孩子以至世界其他國家。

拉脫維亞外長林克維奇斯在Twitter表示，此舉給予歐盟「必要的工具箱」以聯同北約成為「真正的地緣政治防衛與安全參與者」。

（德國之聲/歐盟網站）

（俄軍侵烏）