西方評估：俄折將率二戰來最高 電子通訊落後露行蹤 赴前線掌軍紀處險境

《外交政策》引述一名熟悉西方情報評估的歐洲外交官員指出，俄羅斯將領統領的是一支由近20萬人組成的龐大軍隊，其中許多都是年輕士兵，將領們要設法讓他們服從命令，「他們不得不到走到前線才行，這使他們面對的風險比你平常看到的要大得多」。該外交官指出，多名將領被殺以致軍隊行動能力下降且陷入困境，「這都是軍隊缺乏準備的問題，他們下了命令，而命令沒得到執行」。該外交官又稱，俄將領有時會進一步深入戰場處理紀律問題，例如士兵搶掠商店和房屋內的食物。退休美國海軍上將福戈（James Foggo）認為，由於俄軍沒紀律、不專業及訓練不足，故要把將領們推到戰場上。

《華爾街日報》引述分析指出，烏軍在城市附近打伏擊戰，俄羅斯較低級軍官無法應付，美國海軍陸戰隊上校、華盛頓智庫大西洋理事會研究員巴蘭科（John Buss Barranco）說：「他們的小隊領導層水平不高，所以你才會看到將領們在戰場上走到那麼前。他們過度依賴高級軍官在前線作微觀管理，因為他們沒能發揮同樣主動的士官隊伍。」

頭重腳輕文化 軍令不暢

美國國防官員及分析家指出，俄將領們之所以現身衝突的地險地帶，部分原因是俄軍隊有嚴格的自上而下指揮傳統，這給予初級軍官的靈活性較少，因高級軍官會參與戰術決策的細節。曾在俄羅斯工作的美國外交政策研究所高級研究員羅布·李（Rob Lee）說：「俄軍有頭重腳輕的特點，軍官階層扮演更重要的角色。」相比之下，美軍較倚重下級軍官，包括中校，他們的日常訓練讓他們具備在戰鬥中隨機應變、調整路線的能力，同時與遠離前線的更高級別軍官保持緊密聯繫。數十年來，只有一名美國將領命喪戰場。

烏軍特別部隊針對俄軍官

西方前軍官和分析家指出，俄軍另一個弱點在於它所使用的通訊設備。在烏克蘭的俄軍官仍依賴手機、未加密的甚高頻和高頻無線電溝通，而非先進的加密無線電技術，這使他們的通訊易受到攔截或干擾。西方軍事分析家指出，俄軍官可能因使用開放通訊方式而暴露位置，成為攻擊目標。

《華爾街日報》引述烏克蘭總統澤連斯基核心圈子人士報道，烏克蘭軍事情報特別行動部隊有一支隊伍專門負責找出俄軍官的位置，並實施攻擊。「他們會尋找有名氣的將領、機師及炮兵指揮官」。他稱，俄軍官經常被發現使用未加密的無線電設備，這使資料在傳輸過程中易被攔截，或可據此在地圖上被精確定位。

俄報刪近萬俄兵陣亡報道

《紐約時報》上周報道，西方情報官員估計，迄今約有7000名俄軍陣亡。親克里姆林宮的《共青團真理報》周一報道，已經約有9861名俄兵陣亡，16,153人受傷，但其後移除有關報道，稱網站遭黑客入侵。《外交政策》認為，這些數據可能來自俄國防部泄露或被入侵。有關數字遠超俄國防部3月2日稱，約498名俄軍在烏戰中被殺，1597人受傷。至於烏軍方面，澤連斯基本月12日稱，最少1300名烏軍陣亡，美國則在戰事爆發兩周時估計，約有2000至4000名烏軍陣亡。

（華爾街日報/外交政策/紐約時報）

（俄軍侵烏）