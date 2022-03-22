沙特能源設施接連遇襲 美供「愛國者」協防

【明報專訊】沙特阿拉伯能源部及沙特國營傳媒周日（20日）表示，沙特的能源及海水化淡設施近日接連受到也門胡塞武裝的導彈和無人機攻擊，令一座煉油廠的產能短暫下降，但沒造成傷亡。胡塞武裝發言人承認曾向沙特多個地區發射導彈及出動無人機施襲，稱行動是要回應「對我們人民持續的侵略和不公義的圍攻」。美國國安顧問蘇利文周日發聲明譴責襲擊，他指胡塞武裝在獲得伊朗供應導彈和支援下發動這些恐襲。《華爾街日報》昨報道，美國政府過去一個月向沙特提供了大量愛國者導彈，以助防禦。
也門胡塞武裝認責
沙特能源部的聲明表示，無人機攻擊南部吉贊省（Jizan region）一個石油配送站、一座天然氣廠，及紅海延布港（Yanbu）的Yasref煉油廠。聲明指Yasref的設施受損，導致產能短暫下降，將會以庫存彌補。Yasref是沙特阿美與中國石化（Sinopec）的合資企業。
在也門跟胡塞武裝交戰長達7年的沙特聯軍表示，上周六晚到周日早上的攻擊亦針對薩其（Al-Shaqeeq）一座海水化淡廠、達蘭‧賈納（Dhahran al Janub）一座發電站，及海米斯穆謝特（Khamis Mushait）一座天然氣設施。周日稍後時間沙特阿美位於吉達（Jeddah）的一間配送廠亦受襲，廠內一個儲存缸起火，沒有造成傷亡。