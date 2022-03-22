沙特能源設施接連遇襲 美供「愛國者」協防

也門胡塞武裝認責

沙特能源部的聲明表示，無人機攻擊南部吉贊省（Jizan region）一個石油配送站、一座天然氣廠，及紅海延布港（Yanbu）的Yasref煉油廠。聲明指Yasref的設施受損，導致產能短暫下降，將會以庫存彌補。Yasref是沙特阿美與中國石化（Sinopec）的合資企業。

在也門跟胡塞武裝交戰長達7年的沙特聯軍表示，上周六晚到周日早上的攻擊亦針對薩其（Al-Shaqeeq）一座海水化淡廠、達蘭‧賈納（Dhahran al Janub）一座發電站，及海米斯穆謝特（Khamis Mushait）一座天然氣設施。周日稍後時間沙特阿美位於吉達（Jeddah）的一間配送廠亦受襲，廠內一個儲存缸起火，沒有造成傷亡。

（路透社/華爾街日報）