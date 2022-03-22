緬軍壓迫羅興亞人 美國定性種族滅絕

美國國務卿布林肯周一（21日）在首都華盛頓的美國猶太人大屠殺紀念館（USHMM）出席活動時作出以上宣布。路透社報道，布林肯本月下定決定前，國務官員還研究過應否歸咎於昂山素姬領導的文人政府而非單單指控軍方，因為羅興亞人受壓迫最初是發生在素姬主政時期，但因不清楚權力受軍方掣肘的昂山素姬政府在這事上的影響力，故選擇將責任歸咎於軍方。

團體促安理會層面施壓究責

人權組織和立法者此前一直促請美國特朗普和拜登政府下此定義。不過美國將羅興亞人的遭遇定義為「種族滅絕」，並不代表將對緬甸軍政府採取新一輪制裁措施。人權觀察亞洲區倡導主任席夫頓（John Sifton）認為，美國除了對軍政府實施更多經濟制裁，還應敦促聯合國安理會通過將針對緬軍指控提交國際刑事法院（ICC）的決議，及在遇上俄羅斯和中國反對時，在聯合國大會上帶頭採取行動。

不代表對軍政府進一步制裁

美國猶太人大屠殺紀念館現正舉行「緬甸走向種族滅絕」的展覽。在以佛教徒佔大多數的緬甸，自2017年以來已有數以十萬計定居西部若開邦、信奉伊斯蘭的羅興亞人為擺脫軍方的迫害，逃往鄰國孟加拉等地。聯合國緬甸問題特別報告員等第三方的查訪均指涉軍方以大規模殺戮、強姦、縱火焚村等手段逼迫羅興亞人，有「種族滅絕行為」。2018年美國國務院一份報告曾詳述，緬甸當局針對羅興亞人展開廣泛大型極端暴行，「似乎旨在嚇唬、逼走羅興亞居民」。

聯合國國際法院（ICJ）已啟動了緬軍涉嫌對羅興亞人種族滅絕的訴訟程序。ICC也在調查將羅興亞人從緬甸驅逐出境的問題。聯合國人權理事會的緬甸問題獨立調查機制（IIMM）正在收集可用於未來審判的緬甸當局踐踏人權證據。

（CNN/法新社/路透社）