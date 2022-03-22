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2022年3月22日星期二
國際要聞
俄烏和談「4易2難」 土耳其表樂觀 土外長稱「接近達協議」 克宮稱有落差
俄海陸空出擊「撕裂」馬里烏波爾
志願軍乏裝備訓練 恐淪炮灰
德國稱與卡塔爾達長期能源協議
歐美領袖本周緊急會面 拜登推動懲俄新措施
港飛倫敦航程 繞俄領空增兩小時
「防空洞劇場」上演音樂劇
緬軍壓迫羅興亞人 美國定性種族滅絕
沙特能源設施接連遇襲 美供「愛國者」協防
孟加拉渡輪被撞沉 6死數十失蹤
韓逾30萬人聯署反對遷總統府
強震損電站 日政府發供電警告
「防空洞劇場」上演音樂劇
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【明報專訊】烏克蘭西部城市伊萬諾-弗蘭基夫斯克（Ivano-Frankivsk）近日成為該國藝術家的避難所。圖為周日在該劇院有「防空洞劇場」，由演員演出音樂劇。
（路透社）
（俄軍侵烏）
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俄烏和談「4易2難」 土耳其表樂觀 土外長稱「接近達協議」 克宮稱有落差
俄海陸空出擊「撕裂」馬里烏波爾
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