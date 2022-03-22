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「防空洞劇場」上演音樂劇

【明報專訊】烏克蘭西部城市伊萬諾-弗蘭基夫斯克（Ivano-Frankivsk）近日成為該國藝術家的避難所。圖為周日在該劇院有「防空洞劇場」，由演員演出音樂劇。

（路透社）

（俄軍侵烏）

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