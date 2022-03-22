德國稱與卡塔爾達長期能源協議

【明報專訊】俄軍侵烏觸發歐洲國家尋求減少對俄羅斯能源的依賴，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）正出訪海灣國家，以討論長遠能源供應合作。周日（20日）德國和卡塔爾政府官員宣布兩國正就長期能源伙伴關係展開討論，德國稱兩國已達合作伙伴關係。另外，《金融時報》周日報道，沙特國家油企沙特阿美（Saudi Aramco）稱將提升油產及加大投資，以滿足國際能源需求。
俄羅斯被制裁後，依賴俄羅斯能源出口的國家如德國努力尋求替代來源，減低對俄國依賴。卡塔爾君主塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）周日接見到訪的哈貝克，兩人討論如何加強雙邊關係，特別是在能源範疇。雙方其後宣布正討論長期能源合作關係，然而雙方的表達用字有所出入，路透社報道，德國稱已達成合作伙伴關係，卡塔爾則沒表明已敲定協議。不過，有關協議是長期合作方案，無助即時減緩歐洲資金流入俄羅斯國庫的速度，《衛報》指歐洲國家每日向俄國支付2.85 億美元（約22.23億港元）購買石油。
卡塔爾指多年來尋求供應德國能源，但討論從未達成具體協議，如今兩國企業會重新參與及推動長期液化天然氣供應的討論。哈貝克亦有在多哈跟卡塔爾能源部長卡比（Saad Sherida Al-Kaabi）會談，討論兩國的能源和合作及加強的方法。
沙特阿美允增產應對需求
俄軍侵烏引發外界憂慮能源供應會否受影響，而為滿足國際石油需求，沙特國家油企沙特阿美稱將會增加油產開支。沙特阿美行政總裁納瑟爾（Amin Nasser）稱早在俄軍侵烏可能令市場失去百萬桶計俄國原油之前，石油供需平衡就已因為石油消耗增加、庫存減少和後備產能下降而緊張，需要大量投資來阻止全球石油供應每年減少達7%的情况。