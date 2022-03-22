德國稱與卡塔爾達長期能源協議

俄羅斯被制裁後，依賴俄羅斯能源出口的國家如德國努力尋求替代來源，減低對俄國依賴。卡塔爾君主塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）周日接見到訪的哈貝克，兩人討論如何加強雙邊關係，特別是在能源範疇。雙方其後宣布正討論長期能源合作關係，然而雙方的表達用字有所出入，路透社報道，德國稱已達成合作伙伴關係，卡塔爾則沒表明已敲定協議。不過，有關協議是長期合作方案，無助即時減緩歐洲資金流入俄羅斯國庫的速度，《衛報》指歐洲國家每日向俄國支付2.85 億美元（約22.23億港元）購買石油。

卡塔爾指多年來尋求供應德國能源，但討論從未達成具體協議，如今兩國企業會重新參與及推動長期液化天然氣供應的討論。哈貝克亦有在多哈跟卡塔爾能源部長卡比（Saad Sherida Al-Kaabi）會談，討論兩國的能源和合作及加強的方法。

沙特阿美允增產應對需求

俄軍侵烏引發外界憂慮能源供應會否受影響，而為滿足國際石油需求，沙特國家油企沙特阿美稱將會增加油產開支。沙特阿美行政總裁納瑟爾（Amin Nasser）稱早在俄軍侵烏可能令市場失去百萬桶計俄國原油之前，石油供需平衡就已因為石油消耗增加、庫存減少和後備產能下降而緊張，需要大量投資來阻止全球石油供應每年減少達7%的情况。

（路透社/金融時報/衛報）

（俄軍侵烏）