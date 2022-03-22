俄海陸空出擊「撕裂」馬里烏波爾

下通牒逼投降 分區擊破

美國《紐約時報》報道，馬里烏波爾本月初遭圍困後就水電、暖氣中斷，糧食也逐漸耗盡，近40萬人活於水深火熱中。負責防守馬里烏波爾的烏克蘭，被指極右的民兵組織亞速營（Azov battalion）表示，有4艘俄軍艦艇加入轟擊該市的行列，顯示俄國開始對當地展開海陸空全面打擊。馬里烏波爾局部地區的衛星影像顯示，當地住宅區遭受廣泛破壞，一個學校與衛生機構林立的區域有最少391棟建物遭破壞或摧毁。俄羅斯周日向馬里烏波爾發出最後通牒，要市政府在當地時間周一早上5時（香港時間早上10時）前投降，換取開設人道走廊，但被烏克蘭副總理韋列舒克拒絕。

破落如二戰時斯大林格勒

希臘駐馬里烏波爾總領事安德魯拉基斯（Manolis Androulakis）周日形容，馬里烏波爾遭破壞的程度，堪比二戰時斯大林格勒（Stalingrad）與敘利亞內戰時的阿勒頗（Aleppo）。當地情勢到周末愈發惡化，爆發激烈巷戰，而俄軍已成功佔領3個街區。有專家認為俄軍現在已開始比照阿勒頗的打法，逐步把城市切割成各不同區塊，彼此無法顧及，然後逐一拿下。

相當於歐盟外長的外交與安全政策高級代表博雷利周一斥俄羅斯摧毁馬里烏波爾的一切，「轟炸和殺死所有人」，是「大型戰爭罪行」。

另外，歐洲自由電台報道，塞瓦斯托波爾市長拉茲沃扎耶夫在其通訊平台Telegram頻道上宣布，51歲的俄軍黑海艦隊副司令帕利（Andrei Paly）在圍攻馬里烏波爾的戰鬥中陣亡。俄海軍昨未有回應有關說法。塞瓦斯托波爾位於克里米亞半島，是俄軍黑海艦隊主基地所在。

（紐約時報/衛報/歐洲自由電台/中通社）

（俄軍侵烏）