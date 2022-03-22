俄烏和談「4易2難」 土耳其表樂觀 土外長稱「接近達協議」 克宮稱有落差

恰武什奧盧在直播發言上承認，當戰爭正在開打，平民正被殺害之際，要達成協議並非易事，但談判進展的動力仍有增長，在關鍵議題都有和解，「我們看到各方都接近協議」。他表示土方正跟俄烏談判團隊保持聯繫，但拒絕透露談判細節，強調安卡拉會發揮「坦誠調解人和協調者」的作用。俄烏外長本月較早前曾在安塔利亞會面，恰武什奧盧有份參與，但當時未有具體成果。

聚焦烏「中立化」頓巴斯克里米亞主權

土耳其總統埃爾多安的重要親信卡林（Ibrahim Kalin）對土耳其《自由報》表示，俄烏雙方目前聚焦在以下六大重點：烏克蘭「中立化」、解除武裝與安全保證、所謂「非納粹化」（烏方一直否認俄方這項指控）、移除在烏使用俄語的限制、頓巴斯的地位，以及克里米亞的地位。他相信在上述重點中，以領土控制和主權問題最難解決。

在上周六刊登的採訪中，卡林形容澤連斯基已準備好談判，但普京認為俄烏立場未夠接近，不足以舉行元首會面。埃爾多安上周四分別跟澤連斯基和普京通電話，有份旁聽這兩通電話的卡林表示，普京已同意停止尋求政權更迭，「如今接受澤連斯基是烏克蘭人民領袖的事實，無論他喜歡與否」。他相信「普澤會」以至和平協議遲早都會出現，土方當然希望有早無遲，只是普京可能想在上風位展開談判，而非看上去因軍事損失或經濟制裁而受削弱。他認為經濟制裁對普京的想法最有影響。

卡林稱，儘管土耳其完全否定俄方對烏開戰，但俄羅斯的立場必須得到聆聽，「因為在這場戰爭之後，俄羅斯與西方將會有一套新的安全架構」。他表明無法承受另一場冷戰，這對所有人都是壞事，對整個國際政治和金融系統都成本高昂。

烏總統警告和談失敗意味世界大戰

澤連斯基周日接受CNN訪問時重申，他已準備好跟普京會談，認為可以採取任何形式或把握任何機會以促成談判的可能性，包括直接跟普京商討，但警告如果一切嘗試都失敗的話，「將意味會有第三次世界大戰」。儘管早前放風稱接受烏克蘭無法加入北約的現實，但澤連斯基表示，感謝北約自俄軍入侵以來的援助，但倘若烏克蘭一早是北約成員，戰爭或者不會開始，「如果北約各成員國準備好看到我們身處同盟，那就立即這樣做」。他強調需要為烏克蘭取得安全保證。

美官員判斷普京調策略奪關鍵領土

《華爾街日報》則報道，拜登政府部分官員判斷，克宮如今已調整策略，盼先奪取關鍵領土目標，以在談判桌上迫使烏克蘭接受在俄國與西方之間的「中立化」。報道提醒，這不是正式的情報體系評估，而是部分接受機密資訊的華府官員之看法，但後者並不認為俄方盤算會奏效。報道暗示這是為何俄軍強攻黑海重鎮馬里烏波爾，因為奪取城市控制權即使代價高昂，仍是戰場勝利。前美國駐烏克蘭大使赫布斯特（John Herbst）同意俄軍改變戰場策略，但沒迹象顯示普京會在原先的極限要求上退讓。他認為普京只是想促使西方作出讓步，同時予俄國公眾願意尋求外交路線的印象。他提醒，俄方未有派最高層的官員參與談判。俄方首席談判員是前文化部長梅丁斯基。

（半島電視台/中東眼/CNN/華爾街日報）

（俄軍侵烏）