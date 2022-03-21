西撒哈拉主權新爭議 威脅西班牙燃氣供應

【明報專訊】西班牙上周五轉軚支持摩洛哥對前西班牙殖民地西撒哈拉的富爭議自治計劃，以緩解兩國緊張，卻惹怒了支持西撒地區爭取獨立的另一北非國家阿爾及利亞，致使阿爾及利亞上周六（19日）召回其駐馬德里大使抗議。阿爾及利亞是西班牙天然氣的主要供應國，在歐洲各國尋求替代俄羅斯天然氣的供應源之際，西班牙與阿爾及利亞關係惡化，可能為西班牙帶來麻煩。
上周五（18日），西班牙外長宣布支持摩洛哥2007年所提出，讓西撒哈拉在摩洛哥主權下自治的構想，稱此是解決長年領土主權衝突的「最嚴肅、現實和可信的基礎」。西班牙首相同日致函摩洛哥國王，宣布與摩洛哥關係進入「新階段」。阿爾及利亞對馬德里突轉立場表示驚訝，外交部上周六召回其駐西班牙大使回國磋商。
阿爾及利亞召回大使 不滿撐摩洛哥
西撒哈拉是一幅面積相當於英國般大的沙漠地區，1975年前一直是西班牙的殖民地。摩洛哥認為西撒是其領土；阿爾及利亞則支持西撒哈拉人民解放陣線（Polisario Front，簡稱西撒人陣）爭取獨立，為此跟控制了撒哈拉大半地區的摩洛哥起衝突數十年。摩洛哥、阿爾及利亞去年8月還為西撒哈拉主權問題斷交。西班牙過去偏於中立，但視摩洛哥控制下讓西撒哈拉「自治」之議為「佔領」。
當俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲多國忙於尋找替代天然氣來源之際，西撒哈拉的糾紛可使西班牙的問題加劇。數以千計西班牙人響應極右「聲黨」（Vox）號召，上周六才在馬德里等城市示威，抗議燃料、電費、糧食價格暴漲。而阿爾及利亞是西班牙的最大天然氣供應國，分從海底直接管道或繞經摩洛哥的管道，為西班牙提供了逾40%天然氣需求。
去年11月初，阿爾及利亞關閉了繞經摩洛哥的管道，導致西班牙需由船運填補供應，令成本增加。西班牙的能源價格去年飈升了72%，是歐盟內漲幅最高的其一國家。
馬德里自治大學阿拉伯和伊斯蘭研究教授洛佩斯（Bernabe Lopez）認為，移民問題是西班牙改變立場的主因，馬德里希望看到摩洛哥邊防警衛加強阻遏偷渡。
去年4月西班牙允許西撒人陣領袖入境就醫，引起摩洛哥強烈反應。之後一個月，數以千計的偷渡客趁着摩洛哥邊防警衛撤離，進入西班牙北非飛地休達（Ceuta）。