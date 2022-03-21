西撒哈拉主權新爭議 威脅西班牙燃氣供應

上周五（18日），西班牙外長宣布支持摩洛哥2007年所提出，讓西撒哈拉在摩洛哥主權下自治的構想，稱此是解決長年領土主權衝突的「最嚴肅、現實和可信的基礎」。西班牙首相同日致函摩洛哥國王，宣布與摩洛哥關係進入「新階段」。阿爾及利亞對馬德里突轉立場表示驚訝，外交部上周六召回其駐西班牙大使回國磋商。

阿爾及利亞召回大使 不滿撐摩洛哥

西撒哈拉是一幅面積相當於英國般大的沙漠地區，1975年前一直是西班牙的殖民地。摩洛哥認為西撒是其領土；阿爾及利亞則支持西撒哈拉人民解放陣線（Polisario Front，簡稱西撒人陣）爭取獨立，為此跟控制了撒哈拉大半地區的摩洛哥起衝突數十年。摩洛哥、阿爾及利亞去年8月還為西撒哈拉主權問題斷交。西班牙過去偏於中立，但視摩洛哥控制下讓西撒哈拉「自治」之議為「佔領」。

當俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲多國忙於尋找替代天然氣來源之際，西撒哈拉的糾紛可使西班牙的問題加劇。數以千計西班牙人響應極右「聲黨」（Vox）號召，上周六才在馬德里等城市示威，抗議燃料、電費、糧食價格暴漲。而阿爾及利亞是西班牙的最大天然氣供應國，分從海底直接管道或繞經摩洛哥的管道，為西班牙提供了逾40%天然氣需求。

去年11月初，阿爾及利亞關閉了繞經摩洛哥的管道，導致西班牙需由船運填補供應，令成本增加。西班牙的能源價格去年飈升了72%，是歐盟內漲幅最高的其一國家。

馬德里自治大學阿拉伯和伊斯蘭研究教授洛佩斯（Bernabe Lopez）認為，移民問題是西班牙改變立場的主因，馬德里希望看到摩洛哥邊防警衛加強阻遏偷渡。

去年4月西班牙允許西撒人陣領袖入境就醫，引起摩洛哥強烈反應。之後一個月，數以千計的偷渡客趁着摩洛哥邊防警衛撤離，進入西班牙北非飛地休達（Ceuta）。

（法新社/路透社/彭博社）