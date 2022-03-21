美促土耳其供應俄製空防系統

美「標槍」「刺針」導彈援烏

拜登政府一直要求使用S-300與S-400等俄製裝備和系統的盟友，考慮將這些武器轉交烏克蘭。路透社引述3名知情人士說，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）早前訪問土耳其時，曾談及轉移S-400的建議。

土耳其當局昨未就美國的提案置評，但土國消息人士及分析家說成事機會渺茫，原因包括在烏克蘭安裝操作S-400有技術障礙、安卡拉當局憂慮莫斯科報復等。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，烏克蘭隨即呼籲富豪馬斯克（Elon Musk）提供旗下「星鏈」（Starlink）衛星網絡服務來協助烏克蘭，馬斯克迅速答應。英媒近日報道，「星鏈」在助烏抗俄居功不小，令烏軍「空中偵察」（Aerorozvidka）無人機隊就算在光纖網絡和電力中斷情况下，仍然可以透過「星鏈」網絡與基地保持聯繫，並執行偷襲俄軍坦克等任務，以阻延俄軍攻勢。

（路透社/每日電訊報）

（俄軍侵烏）