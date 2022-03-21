美官員：俄情報高官因侵烏失利遭軟禁

美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）本月初向國會表示，普京原本計劃可在兩天內控制基輔，惟俄軍過去3周遇到烏方頑強抵抗，俄軍地面部隊的推進因傷亡人數不斷增加而停滯不前。美國官員引述情報指，FSB「第五處」（Fifth Service，亦被稱為運作信息及國際通訊部）主管貝塞達（Sergei Beseda）被軟禁和調查。有美國前情報官員稱，普京協助成立的第五處，或參與侵烏計劃的準備工作。

有份撰寫貝塞達被軟禁報道的歐洲政策研究中心（CEPA）高級研究員、俄羅斯記者索爾達托夫（Andrei Soldatov）稱，普京可能指摘FSB未有如他預期般令烏克蘭政府迅速崩潰。也由於美方在俄軍侵烏前將部分入侵計劃「事先張揚」，普京亦可能懷疑FSB外泄情報。

指普京找代罪羔羊

報道指侵烏失利暫未對普京權力構成即時威脅，但新美國安全中心高級研究員肯德爾—泰勒（Andrea Kendall-Taylor）指普京正在找代罪羔羊推卸責任，認為他現時處境已遠不如以往般穩固。

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）