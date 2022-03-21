俄軍連炸庇護設施 巷戰阻救援 馬里烏波爾重創 市議會指婦孺被送俄

英國廣播公司（BBC）上周六（19日）引述馬里烏波爾市長博伊琴科（Vadim Boychenko）表示，市中心已蕩然無存，「沒有一小片土地未留下戰火痕迹」，在這情况下「根本沒機會」從上周三被炸毁劇院的地庫中搜救，工作人員只有趁戰火稍為緩和之際清理瓦礫。據報昨已救出最少130人，約1300人仍然被困於黑暗的地庫走廊中，當中多是避難的長者和婦孺。

劇院死傷未明 藝校又被炸

馬里烏波爾市議會昨日又稱，俄軍轟炸當地一間有400人避難的藝術學校，建築被毁，有婦孺和長者被困瓦礫。另外，法新社前天引述目擊者稱，19名在俄軍侵烏前被送入馬里烏波爾一間診所的4歲至17歲兒童及青少年因戰火被困，由於水電和通訊皆斷，那些兒童處於冰冷環境，已兩周沒洗澡，由一名胸肺科醫生、兩名護士和一名廚師照顧，形容那些多數是孤兒的兒童處境極之危險。

另據馬里烏波爾市議會前天在即時通訊軟件Telegram表示，上周有數千名馬里烏波爾居民被送往俄國，當中包括在市內一間體育會躲避轟炸的逾1000人，以婦孺為主。馬里烏波爾市議會指相關居民被帶到俄境內營地，有人被轉送偏遠俄羅斯城市，「其他人命運未卜」。馬里烏波爾市長幕僚安德留申科（Pyotr Andryuschenko）向《紐約時報》表示，4000至5000居民連護照沒帶就被送往俄南城市港口塔甘羅格（Taganrog），他們在無處容身、無資源可依靠的情况下，只能任由帶他們到俄的人處置。一名逃離馬里烏波爾的醫生向《紐時》表示，得知3個家庭被俄軍送到塔甘羅格，一友人在手機短訊中說不獲准返烏。

馬里烏波爾戰略價值大

俄羅斯國防部本月較早時稱，該國正準備200輛旅遊巴接載馬里烏波爾居民撤離。俄新社上周引述該國緊急部門數字，稱過去數周有包括6萬兒童在內的30萬人，從頓巴斯地區抵俄，部分人來自馬里烏波爾。另一俄媒塔斯社前日報道，正有13輛旅巴接載逾350人前往俄羅斯，其中50人將轉乘鐵路到莫斯科東北面的雅羅斯拉夫爾州（Yaroslavl），其他人則先安置在塔甘羅格的臨時過渡中心。

《華爾街日報》上周六報道，俄軍至今未能攻佔烏克蘭大城市，如能攻下馬里烏波爾仍具一定象徵意義，尤其地理上該市連接烏國東西兩邊，莫斯科亦視當地為可能連接克里米亞和俄國本土的中轉站。該報引述現於華府智庫「大西洋理事會」任職的美國前國防官員帕維爾（Barry Pavel）分析，若俄軍奪下馬里烏波爾，將能增強潛在補給能力，並以該市為較穩固的行動據點，向烏方深入投射兵力。

烏總統斥俄軍干犯戰爭罪

烏克蘭總統澤連斯基周日凌晨向全國發表晚間視像講話，稱俄軍犯下戰爭罪行，其中圍攻馬里烏波爾的「恐怖行徑將在數世紀內被世人銘記」。

聯合國人權事務高級專員辦事處昨日指出，截至之前一天，烏克蘭戰事已造成最少902名平民死亡，1459名平民受傷。

（BBC/路透社/法新社/華爾街日報）

（俄軍侵烏）